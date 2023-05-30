ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ກໍາລັງກວດກາລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຈໍາກັດໃນການກູ້ຢືມຂອງປະເທດ ກ່ອນການລົງມະຕິ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໃນຂະນະທີ່ທັງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ ການອະນຸມັດ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ສະເໜີເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີ ການຍົກເວັ້ນເພດານໜີ້ສິນໃນຈໍານວນເງິນ 31.4 ພັນຕື້ ໄປຈົນຮອດເດືອນມັງກອນ ປີ 2025 ແລະຂໍ້ຕົກລົງງົບປະມານ 2 ປີ ທີ່ຍັງຈະຮັກສາລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງລັດຖະບານກາງ ເຊິ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ແລະເພີ້ມຂຶ້ນ 1 ເປີເຊັນ ໃນອີກ 12 ເດືອນຂອງປີ 2025.
ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງແຜນການປະນີປະນ້ອມກັນນັ້ນລວມມີ ການຫຼຸດການຈ້າງງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ທີ່ກົມຈັດເກັບພາສີຂອງປະເທດ, ການບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະ ບານລັດ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນ 30 ຕື້ໂດລາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ແລະຂະຫຍາຍຊ່ວງອາຍຸຈາກ 50 ມາເປັນ 54 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ.
ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານແມັກຄາທີ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.