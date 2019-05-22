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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ຫັນ​ປ່ຽນ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃສ່ ການ​ແຊກ​ແຊງຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທັງ​ໝົດ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ທ່ານມ​າກ​ຣ໌ ວອນ​ເນີ​ຣ ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ພາ​ສູງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ດ້ວຍ​ການເພັ່ງ​ເລັງ​ທັງ​ໝົດໃສ່ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້​ງຂອງສະ​ຫະ​ລັດດ້ວຍ​ສື່ສັງ​ຄົມ ​ຈຶ່ງມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ໃນທາງ​ອື່ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​
ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເພື່ອໃຊ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ມົ​ສ​ກູທີ່​ກຳ​ລັງມີ​ການເບິ່ງ​ຂ້າມ.

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງຍິ່ງ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ແລະ​ຜູ້​ຊ່​ຽວ​ຊານພາ​ກັນ​
ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ຄວາ​ມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດຢູ່​ນີ້ ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ແບບເກົ່າ
ການຕິດ​ຕໍ່​ແບບ​ໜ້າ​ຕໍ່​ໜ້າ ​ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໃນການ​ເຫັນ​ພ້ອມນຳ ແລະ​
ໂອ​ກາດ​ທີ່ຈະ​ໄດ້​ເງິນຕອບ​ແທນ.

​ເພື່ອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ
ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ ທີ່​ຈະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້
ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງທາງການ​ເມືອງຂອງສະ​ຫະ​ລັດທັງ​ໝົດ ລາຍ​ງານ ການ​ຕິດ​ຕໍ່​
ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊ​າດ ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຫຼື​ປະ​ສານ​ງານ​ກັ​ບ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ
​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ທ່ານມ​າກ​ຣ໌ ສາ​ຣ​ເນີ​ຣ ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​
ວ່າ “ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຊາວອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້ປໍ​ລະ​ປັກ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຄົນ​ນຶ່ງ
​ຍື່ນ​ມື​ອອກ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊ​ງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທ່ານ​ສົມ
​ຄວນ​ລາຍງ​ານ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ແຕ່​ວ່າຢູ່​ໃນການຂະ​ໂມຍ​ເອົາ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທ່ານ​ວາ​ຣ​ເນີ​ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ
“ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ທີ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຢ່າງ
​ຈິງຈັງ.”

ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ລາຍ​ງາ​ນ​ການ​ແຊ​ກ​ແຊງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຢູ່ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຫຼື
FIRE ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງທາງກ​ານ​ເມືອງສະ​ຫະ​ລັດ​ໃດໆ ທີ່​ໄດ້ຕິດ
​ຕໍ່​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລາຍ​ງານ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພາຍ​ໃນ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ຫາ​ທັງ​ຄະ​ນະ​
ກຳ​ມະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ແລະ​ຫ້ອງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ FBI.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ເດິ່ນທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ເດິ່ນທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຝິກ​ແອບ​ພະ​ນັກ​ງານທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ທັງ​ໝົດ
ວ່າ ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ມື​ຢ່າງ​ໃດ.

ທ່ານ​ວາ​ຣ​ເນີ​ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ ເຖິງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກແຊງ
ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ໂດຍໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ​ມັ​ລ​ເລີ ​ໄດ້​ພົບ​
ເຫັນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 140 ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ ລະ​ຫວ່າງ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກຫລື​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ໂຄ​
ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລ​ະ​ຄົນ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ Wikileaks ທີ່​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​
ສຳ​ຄັນ ​ທີ່​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ຕ້ອງ​ການ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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