ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະອະນຸມັດການອອກໝາຍຮຽກຕົວຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ໃນອະດີດ
ແລະ ປັດຈຸບັນຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼືບໍ່ສຳ
ລັບພາກສ່ວນຂອງການສືບສວນສອບສວນເລື່ອງການ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ,
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ ນະໂຍບາຍການ ແບ່ງແຍກຄອບຄົວຕ່າງໆ ແລະກັກຂັງ
ເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນຳພາຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຄວາມກັງ
ວົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຂາດການຮ່ວມມືຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະ ອົງການລັດ
ຖະບານກາງຕ່າງໆ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ເພື່ອສຳ
ພາດບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບເອົາເອກະສານທັງຫຼາຍ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ສັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນ, ເຊັ່ນອະດີດທີ່ປຶກສາທ່ານ ດອນ ແມັກແກນ, ບໍ່
ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຂອງຄະນະກຳມະການນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີ ກັນ ໄດ້ກ່າວຫາ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບ ການຍືດເວລາການສອບສວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາເສຍເວລາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອອກມາຕຳໜິຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ການສືບສວນສອບສວນລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຕຳໜິໃນທວິດເຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໂດຍກ່າວວ່າ “ການຊອກ
ຫາຈັບຜິດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.”
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງ
ຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການມອບອຳນາດໃຫ້ປະທານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ຮຽກຕົວທີ່ປຶກ
ສາອະວຸໂສຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຈາເຣັດ ຄຸສເນີ, ອະດີດ ທີ່ ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດ
ໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມເກິລ ຟລິນ, ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ
ແຄລລີ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ເຈັຟ ເຊັສເຊິນ ແລະ ອະດີດຮອງ
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ຣອດ ໂຣເຊັນສໄຕນ໌.
ລາຍຊື່ຂອງ 12 ຄົນດັ່ງກ່າວ ຍັງລວມມີອະດີດຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຄໍຣີ ເລີວາຍໂດສກີ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ເພັກເກີ, ຫົວໜ້າວາລະສານ
National Enquirer ຂອງບໍລິສັດ American Media Inc ເຊິ່ງໄດ້ຈ່າຍເງິນປິດປາກ
ໃຫ້ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼິ້ນຊູ້ກັບທ່ານ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ 2016.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເອກະສານ ແລະ ການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຊອກຫາແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ ຫຼື Zero Tolerance,
ແລະ ນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກຄອບຄົວອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ທຣຳ, ການ
ກັກຂັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຕ່າງໆ, ແລະ ການປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼື ການ
ໃຫ້ອະໄພຍະໂທດປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານຂອງກະຊວງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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