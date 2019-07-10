ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນ
ວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ກ່ຽວກັບວ່າຈະອະນຸຍາດການອອກໝາຍຮຽກຕົວຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອະ
ດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼືບໍ່
ສຳລັບພາກສ່ວນຂອງການສືບສວນສອບສວນ ເລື່ອງການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸ
ຕິທຳ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ ນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກຄອບຄົວຕ່າງໆ ແລະ
ກັກຂັງເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ນຳພາຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຄວາມກັງ
ວົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຂາດການຮ່ວມມືຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະ ອົງການລັດ
ຖະບານກາງຕ່າງໆໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສຳພາດ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບເອົາເອກະສານທັງຫຼາຍ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ສັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນ, ເຊັ່ນອະດີດທີ່ປຶກສາທ່ານ ດອນ ແມັກແກນ, ບໍ່
ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຂອງຄະນະກຳມະການນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ກ່າວຫາ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບ ການຍືດເວລາການສອບສວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາເສຍເວລາ.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄະ
ແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການມອບອຳນາດໃຫ້ປະທານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ຮຽກຕົວທີ່ປຶກສາ
ອະວຸໂສຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຈາເຣັດ ຄຸສເນີ, ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ
ແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມເກິລ ຟລິນ, ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ
ແຄລລີ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ເຈັຟ ເຊັສເຊິນ ແລະ ອະດີດຮອງ
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ຣອດ ໂຣເຊັນສໄຕນ໌.
ລາຍຊື່ຂອງ 12 ຄົນດັ່ງກ່າວ ຍັງລວມມີອະດີດຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຄໍຣີ ເລີວາຍໂດສກີ (Corey Lewandowski) ແລະ ທ່ານ ເດວິດ
ເພັກເກີ, ຫົວໜ້າວາລະສານ National Enquirer ຂອງບໍລິສັດ American Media
Inc ເຊິ່ງໄດ້ຈ່າຍເງິນປິດປາກ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼິ້ນຊູ້ກັບທ່ານ ທຣຳ ໃນລະ
ຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ 2016.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເອກະສານ ແລະ ການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຊອກຫາແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ ຫຼື Zero Tolerance,
ແລະ ນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກຄອບຄົວອື່ນໆຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ, ການ
ກັກຂັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຕ່າງໆ, ແລະ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼື ການໃຫ້
ອະໄພຍະໂທດປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານຂອງກະຊວງຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.
ການປະຕິບັດຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ກາຍ
ເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃນຕະຫຼອດການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ໄດ້
ຖືກເພັງເລັງໃສ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີນີ້ ພ້ອມກັບການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
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