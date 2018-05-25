ສະມາຊິກ ສະພາ ສຫລ ຟັງລາຍງານ ຈາກ ອົງການສືບລັບ ລັດຖະບານກາງ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອາວຸໂສ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະລາຍ
ງານຕໍ່ສະມາຊິກສະພາສອງຊຸດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ ໃນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນການຮັບຟັງເທື່ອທຳອິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສະ
ໄຕນ໌ ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ຜູ້ອຳນວຍການອົງ
ການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານແດນ ໂຄຕສ໌ ແລະຫົວໜ້າອົງການສືບລັບສັນຕິບານກາງ
ຫຼື FBI ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ຈະພົບປະກັບປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານພອລ ຣາຍອັນ
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕໍ່າ ທ່ານເດວິນ ນູເນສ ແລະທ່ານເທຣ
ກາວດີ ປະທານການກວດກາແລະກຳກັບການປະຕິຮູບລັດຖະບານ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ຈັດແຈງການສົນທະນາເຫລົ່ານີ້ກັບສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນ
ສາມທ່ານ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ຂ່າວຂອງອົງການ FBI ທີ່ໄດ້ຕິດ
ຕໍ່ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣໍາ ລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ
ປີ 2016.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຕິຕຽນວ່າການປະຊຸມບໍ່ເປັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະໄດ້ຂໍຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມທີ່ຈະຮວມທັງອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ສະມາຊິກອະວຸໂສທັງ 8
ຂອງທັງສອງພັກ.
ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການສົນທະນາເທື່ອທຳອິດ
ແລະຈະມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມກັບສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ
ແລ້ວນັ້ນ.
ການຂະຫຍາຍສົນທະນາຈະຮວມທັງຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນ ຫຼາຍທ່ານມີິຈ ແມັກ
ຄອນແນລ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນ
ສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງທ່ານ
ຣິດເຈີດ ເບີຣ ແລະສະມາຊິກຄົນສຳຄັນ ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງແລະສະພາຕໍ່າ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານມາຄ ວາລເນີ ແລະສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານ
ອາດຳ ຊິຟ ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຖືເອົາເລື້ອງອົງການ FBI ທີ່ໃຊ້ທ່ານສະຕີຟານ ຮາລເປີ ໂອ້ລົມ
ກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານ 3 ຄົນ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການສຶບສວນ
ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ໂດຍອ້າງວ່າ ທ່ານຮາລເປີ ໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອ “ສອດແນມຍ້ອນເຫດ
ຜົນທາງການເມືອງ” ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານນາງຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ
ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກ່າວຢູ່ໃນທວິດເຕີວ່າ “ເລີ້ມເບິ່ງຄືວ່າເປັນນຶ່ງໃນຂ່າວນອງນັນ ທາງການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ສະປາຍ
ເກດ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານຫຼາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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