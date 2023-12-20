ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງ ວັນພັກບຸນຄຣິສມັສອາທິດໜ້າ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລື ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນສຳລັບແລກປ່ຽນກັບການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກເພີ້ມຕື່ມໄປໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາຫາລື ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ້ອງການເວລາຕື່ມ.
“ລາຍລະອຽດຂອງເລື້ອງນີ້ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ ທີ່ທາງລັດຖະສະພາແກ້ໄຂໃນທຸກໆປີ. ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດ” ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງກ່າວ. “ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວ ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນ ໃນຮອບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ທຸກໆຄົນ ຈາກທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມັນຕ້ອງການເວລາຕື່ມ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຮ່າງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນສະບັບສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນກົດໝາຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ສຳຄັນໃດໆ ນັບແຕ່ການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານຣິແກັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເລີຍ. ແຕ່
ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ ເພື່ອໃຫ້ມັນບັງເກີດຜົນ ຍ້ອນວ່າປະເທດຊາດຕ້ອງການມັນ ແລະປະເທດຊາດຕ້ອງການມັນໃນໄວໆນີ້” ທ່ານແມັກຄອນແນລ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.