ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຍັງຈະເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ວັນພັກ ໃກ້ຈະມາເຖິງ

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດກໍາລັງຈະຫມົດເວລາໃນການຮັບຜ່ານຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫມ່ສໍາລັບຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ເຮັດວຽກຈົນຮອດທ້າຍອາທິດ ເພື່ອເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການສະຫນອງທຶນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄະແນນສຽງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ (Chuck Schumer) ໄດ້ຮັບຮູ້ ຢູ່ທີ່ສະພາສູງໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ການເຈລະຈາຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ.
"ທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າ ຄວນມີການດຳເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ໂດຍການປະນີປະນອມກັບຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ. ການຊອກຫາຈຸດເຄິ່ງກາງນັ້ນແມ່ນຍາກທີ່ສຸດ, ແລະທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຍິນຍອມໃຫ້ກັນ. ແລະມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ມັນສໍາເລັດ, " ທ່ານ ຊູເມີ ກ່າວ.
"ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະບໍ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມາຊ້າໂດຍການຍົກເລີກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ໃນການເຈລະຈາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະທົບທວນຄືນຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ກ່ອນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ." ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ສະພາສູງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍໄດ້ພາດພິງ ເຖິງຄຳວິພາກວິຈານຂອງພັກ ຣີພັບບລີກັນວ່າ ທຳນຽບຂາວ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາໃນໄລຍະຫຼັງ. ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ຍັງຮັກສາກຳນົດເວລາ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ນອກເໜືອຈາກວັນພັກ.