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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ຂອງ ຈີນ ນຳ​ໜ້າ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສອງ​ຝ່າຍຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G-20. ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ເອ​ນອ​ສ ແອ​ເຣ​ສ, ປະ​ເທດ ອາ​ເຈັນ​ຕີ​ນາ. 1 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ຄວາມ​
ຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ, ບວກກັບການມິດງຽບຈາກລັດ
ຖະບານ ປັກກິ່ງນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນບໍ່ແນ່
ໃຈວ່າ, ບັນຫາການຄ້າລະຫວ່າງ ຍັກໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດສອງປະເທດນັ້ນແມ່ນຢືນ
ຢູ່ຈຸດໃດແທ້.

ຫຼາຍມື້​ແລ້ວ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ​
ທ່ານໄດ້ບັນລຸກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ, ຢູ່ກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ G-20 ໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ, ຈາກການຍືດເວລາ 90 ວັນ ກ່ຽວກັບ ການ
ເກັບພາສີເພີ່ມ ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຫາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຈີນ
ທີ່ຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ສະຫະລັດ ໄປເຖິງການຫຼຸດພາສີ ລົດຍົນ ສະຫະ
ລັດ ຂອງ ຈີນ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຈາກ​ລັດ ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ເໜືອ ທ່ານ ທອມ ທິ​ລ​ລິ​ສ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນບາດກ້າວທີ່ດີ,
ຕອນນີ້ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກເຫັນກໍແມ່ນການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ມັນຈະເປັນ
ຕາສົນໃຈຖ້າສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍການດຳເນີນການໃນຝ່າຍຂອງ
ຈີນ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຈີນ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນວ່າບໍ່​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທາງ​ການ
ຄ້າ ແລະ ໄດ້ປິດການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະຈົນຮອດດຽວນີ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ທ່ານ ແລ​ຣີ
ຄຸດໂລ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ມັນເປັນການ “ຄາດເດົາ” ວ່າຈີນຈະລົບລ້າງພາ
ສີລົດຍົນ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ແລະ
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຮາກຖານແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໄວ້ແລ້ວ ສຳລັບສັນຍາການ
ຄ້າໃຫຍ່ ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ກັບ ປັກກິ່ງ, ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ບັນລຸ
ກັນເທື່ອ.

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ ທວິດ​ເຕີ ວ່າ “ແຕ່​ຖ້າ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ກັບ
ຈີນ ສາມາດເຮັດໄດ້, ເຊິ່ງແມ່ນອັນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງໝົດຂອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນທີ່ສຸດນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍິນດີທີ່ຈະເຊັນ. ໃຫ້ການເຈລະຈາກັນເລີ່ມຂຶ້ນ
ເລີຍ.”

ທ່ານ ຄຸດ​ໂລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ໃຫຍ່ຫຼາຍ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​
ຈະທຳຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້.”

ຢູ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ທີ່ກຳ​ລັງ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ທີ່
ໜັກແໜ້ນຢູ່ນັ້ນປາກົດວ່າ ຮູ້ສຶກສັບສົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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