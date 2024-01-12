ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ກຳກັບນຳການຊ່ວຍເຫຼືອ ອັຟການິສຖານ ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດຊາບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສະຫະລັດມອບໃຫ້ ໄດ້ມີການຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕົກໄປເຖິງກຸ່ມຕາລີບານ.
“ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນເຫແລະເຂົ້າແຊກແຊງ ໃນການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້. ອົງການຢູເສດຖືວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນຖານະຜູ້ດູແລເງິນພາສີຂອງສະຫະລັດ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ແລະພວກເຮົາຖືວ່າການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສູງສຸດ” ທ່ານໄມໂກ ຊີຟເຟີ (Michael Schiffer) ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍເອເຊຍ ຂອງອົງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ການຄ້ຳປະກັນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຜູ້ກວດກາພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນການບູລະສະສ້າງສາອັຟການິສຖານ ຫຼື SIGAR ກ່າວໃນຈົດໝາຍລົງວັນທີ 8 ມັງກອນວ່າ ຍັງມີຄຳຖາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບກ່ຽວກັບເງິນ 3.5 ຕື້ໂດລາ ຢູ່ໃນກອງທຶນອັຟການິສຖານ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ສະວິດເຊີແລນ.
ອົງການ SIGAR ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບວ່າ ນຶ່ງປີກວ່າໆ ຫຼັງຈາກກອງທຶນອັຟການິສຖານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ມີການແຈກຈ່າຍເງິນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຈຸດປະສົງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ອີງຕາມຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການປະສານງານ ດ້ານມະນຸດສະທຳແລ້ວ “ມີປະມານ 23 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນປີ 2024.”