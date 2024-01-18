ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ທຳການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງໃໝ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ທີ່ຈະຈຳກັດການລົງທຶນຂອງອາເມຣິກາ ຢູ່ໃນເທັກໂນໂລຈີຂອງຈີນ.
“ມັນຄວນມີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈທີ່ວ່າ ກອງທັບຈີນແລະໜ່ວຍສອດແນມຂອງລັດ ໄດ້ສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການລົງທຶນ ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງສະຫະລັດ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການລົງທຶນຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມູນນິສຈີນ ບໍ່ໄດ້ມີອຳນາດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພັກຄອມມູນິສຈີນ ສາມາດສັ່ງໂດຍກົງ ຈາກພວກເຮົາ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການທະຫານຫຼືການສອດແນມ” ປະທານຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານໄມເກີ ແມັກຄໍ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຕໍ່ສະພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງອົງການຈັດຕັ້ງນິຍົມແນວທາງເດີມ ແລະລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນກົດອະນຸມັດເພື່ອການປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື NDAA ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຜ່ານໃນທ້າຍປີກາຍນີ້. ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານຈອນ ຄໍນິນ ໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ເປັນຄູ່ ຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ດ້ວຍຄະແນນຫຼາຍກວ່າ 90 ສຽງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຫວັງວ່າ ມັນຍັງສາມາດຖືກຮັບຜ່ານແບບແຍກກັນ ແລະເຊັນເປັນກົດໝາຍໄດ້ຢູ່.
ຖ້າມີການຮັບຜ່ານ ທ່ານແມັກຄໍ ກ່າວວ່າ ຈະແນເປົ້າໃສ່ “ພາກສ່ວນເທັກໂນໂລຈີເປັນການສະເພາະ ເຊັ່ນວ່າປັນຍາປະດິດ ແລະການຄຳນວນຄວານຕຳ ທີ່ອຳນວຍໃຫ້ກອງທັບຈີນທຳການພັດທະນາແລະສອດແນມນັ້ນ.”
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