ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ນໍາສະເຫນີ ຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ເວລາບໍລິສັດ ByteDance ຂອງຈີນ ປະມານ 6 ເດືອນ ເພື່ອຖອນ app ວິດີໂອສັ້ນຍອດ ນິຍົມ TikTok ອອກ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ປະເຊີນກັບການຫ້າມຂອງສະຫະລັດ, ທີ່ພະຍາຍາມຈັດການກັບຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຊາວຈີນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນິຕິບັນຍັດທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບເກືອບ 1 ປີ ໃນການສັ່ງຫ້າມ ຫຼືບັງຄັບໃຫ້ ByteDance ຖອນແອັບ ຍອດນິຍົມດັ່ງກ່າວອອກ, ຫຼັງຈາກທີ່ກົດໝາຍຂອງສະພາສູງເພື່ອຫ້າມແອັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢຸດຈຶ້ງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາໃນປີກາຍນີ້ ເມື່ອປະເຊີນໜ້າການຮຽກຮ້ອງຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍ TikTok.
ທ່ານ ໄມຄ໌ ກາລັກເກີ (Mike Gallagher), ປະທານຄະນະກຳມາທິການຈີນ ທີ່ຖືກເລືອກຈາກສະພາຕໍ່າຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ທ່ານ ຣາຈາ ກຣິສນາມູທີ (Raja Krishnamoorthi), ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຂັ້ນສູງ, ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ ທີ່ສະເໜີມາດຕະ ການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີການລົງຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານ ກາລັກເກີ (Gallagher) ກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຖິງ TikTok: ແຍກອອກຈາກພັກກອມມູນິດຈີນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະສູນເສຍການເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ຊາວອາເມຣິກັນ ຂອງທ່ານ," "ສັດຕູອັນດັບຕົ້ນໆຂອງອາເມຣິກາ ບໍ່ມີທຸລະກິດທີ່ຄວບຄຸມເວທີສື່ມວນຊົນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນສະຫະລັດ."
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ເວລາ ByteDance 165 ມື້ ເພື່ອຖອນ TikTok, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼາຍກວ່າ 170 ລ້ານຄົນ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ມັນ ກາຍເປັນແອັບຜິດກົດຫມາຍຢູ່ໃນ app stores ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ Apple, Google, ແລະບໍລິສັດອື່ນໆ ທີ່ຈະສະເຫນີຕໍ່ TikTok ຫຼືສະໜອງໜ່ວຍບໍລິ ການເວັບໂຮສຕິງອື່ນໆ ກັບແອັບທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ByteDance.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ