ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້ ຈະເອົາບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ໄປສູ່ການ ຍົກເລີກສິດອຳນາດ ໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ມີມາຫຼາຍທົດ ສະວັດແລ້ວນັ້ນ ຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢືນຢັນສິດອຳນາດຂອງລັດຖະສະພາ ຄືນໃໝ່ ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ່ມຂຶ້ນ. “ທັງພັກເດໂມແຄຣັດແລະພັກ ຣີພັບບລິກັນແມ່ນມີການສະຫລຸບຄືກັນ: ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາສົງຄາມອີຣັກໄວ້ທາງຫລັງ ຂອງພວກເຮົາແທ້ໆ ເທື່ອນຶ່ງ ແລະຕະຫລອດໄປ. ແລະການເຮັດແບບນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຄວນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການດັບສູນອຳນາດທາງກົດໝາຍ ໃນການລິເລີ່ມກໍ່ສົງຄາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ, ທ່ານ ຊຈັກ ຊູມເມີ (Chuck Schumer) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມສະພາສູງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ສັນລະເສີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສອງພັກ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອຍົກເລີກ ການອະນຸຍາດໃນປີ 2001 ແລະ 2002 ສໍາລັບການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ, ຫຼື AUMFs ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001, ຊຶ່ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດມີສິດອໍານາດອັນກວ້າງຂວາງ ໃນການປະຕິ ບັດການທາງທະຫານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດທາງລັດຖະທຳມະນູນ ແກ່ລັດຖະສະພາ ໃນການອະນຸມັດເລີຍ.
ມາຮອດທຸກວັນນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວທ່າມ ກາງສຽງຕຳໜິທີ່ເວົ້າວ່າ ການຍົກເລີກສິດອຳນາດດັ່ງກ່າວເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ