ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ມີຕໍ່ຈີນອີກຄັ້ງ ໂດຍລັດ ຖະສະພາ, ຄາດວ່າຈະມີການດໍາເນີນງານຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ໃນການລົງຄະແນນ 365 ຕໍ່ 65 ສຽງ, ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງມະຕິໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໂດຍຈັດຕັ້ງຄະນະກໍາມະການພິເສດ ກ່ຽວກັບຈີນ. ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບຣິກັນ ທ່ານໄມຄ໌ ກາລລາເກີ (Mike Gallagher) ມາເປັນຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການທີ່ຈະດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກາລລາເກີ ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບ VOA ພາກພາສາຈີນກາງວ່າ “ມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມກັບກຸ່ມແກນນໍາຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ແລະກໍມີຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມສົນໃຈ. ຂ້າ ພະເຈົ້າເບິ່ງໃນແງ່ດີວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງມີສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງ ພ້ອມດ້ວຍປະສົບການທີ່ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.”
ທ່ານກາລລາເກີ ກ່າວກັບ VOA ວ່າ ຄະນະກໍາມະການນີ້ຄາດວ່າ ຈະດໍາເນີນການພິຈາລານາຄັ້ງທໍາອິດ ໃນກາງເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາຈາກທັງສອງພັກ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະຮ່ວມດໍາເນີນງານກັບຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ຕ້ອງແມ່ນຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ມີປະສົບການວ່າ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ດີ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທໍານຽບຂາວ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮ່ວມດໍາເນີນງານກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບຣິກັນ ຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານ.
ໂຄສົກຂອງທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງຄາຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ລັດ ຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ, ພວກເຮົາມີການກະກຽມຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ໃນການປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ, ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ ຫຼາຍ ກວ່າແຕ່ກ່ອນ.”
ຢູ່ໃນການປາໄສກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ, ທ່ານແມັກຄາທີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາມາຫຼາຍສິບປີ ສໍາລັບຜ່ານນະໂຍບາຍໃນການຕ້ອນຮັບຈີນເຂົ້າສູ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງໂລກເຮົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ, ຈີນ ໄດ້ສົ່ງອອກການ
ກົດຂີ່ ການຮຸກຮານ ແລະການຕໍ່ຕ້ານອາເມຣິກັນ. ໃນມື້ນີ້, ອິດທິພົນທາງດ້ານ
ທະຫານ ແລະທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນມາ ດ້ວຍການທຳລາຍອິດສະຫຼະພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”