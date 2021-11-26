ສະມາຊິກສະພາ ຂອງສະຫະລັດ ພົບກັບປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ໃນການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດການລ່ວງໜ້າ

ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ 5 ຄົນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄສ ອິ້ິ້ງເຫວິນ (Tsai Ing-wen) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດການລ່ວງໜ້າເປັນເວລານຶ່ງມື້ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງວ່າ ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນເກາະ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຢ່າງ “ແຂງແກ່ນ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ສະຖານທູດອາເມຣິກາຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ກຸ່ມສອງພັກການເມືອງຂອງສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງໄຕ້ຫວັນ ໃນຕອງກາງຄືນ ຂອງມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຂອງໄຕ້ຫວັນ ລວມທັງທ່ານນາງໄສ. ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນເພີ້ມຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ. ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປົກຄອງຕົນເອງມານັບຕັ້ງແຕ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແຍກຈາກກັນ ໃນສະໄໝສົງຄາມກາງເມືອງປີ 1949, ແຕ່ຈີນຊໍ້າພັດຖືວ່າ ເກາະແຫ່ງນີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນ.
ທ່ານເອລລິສຊາ ຊະລັອດກິນ (Elissa Slotkin), ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣດ ຈາກລັດມິຊິແກນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂຽນລົງໃນທະວິດ ເຕີ້ວ່າ “ເມື່ອຂ່າວການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາຮົ່ວໄຫຼໃນມື້ວານນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ເວົ້າແບບບໍ່ມ່ວນຈາກສະຖານທູດຈີນ ໂດຍບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ຍຸຕິການເດີນທາງ.”
ທ່ານມາກ ຕາກາໂນ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດແຄລິຟໍເນຍ, ທ່ານໂຄລີນ ແອລເຣດ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄັຣດ ຈາກລັດເທັກຊັສ, ທ່ານຊາຣາ ຈາຄັອບສ໌ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄັຣດ ຈາກລັດແຄລິຟໍເນຍ ແລະທ່ານນາງແນນຊີ ເມັສ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບຣິກັນ ຈາກລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານຕາກາໂນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມາໄຕ້ຫວັນໃນອາທິດນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ພາຄີແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້, ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມອົດທົນມາສອງປີໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ສໍາລັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະອິດສະລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ.”
ທ່ານຕາກາໂນ ຍັງໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນ “ແຂງແກ່ນແລະຍັງຄົງຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມສໍາພັນອັນເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງຂອງພວກເຮົາ.”
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