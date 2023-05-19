ໃນຊ່ວງເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຂອງອາທິດນີ້ ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳສະຫະລັດສອງຄະນະໄດ້ດຳເນີນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບການສຳຫລວດເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງການໃຊ້ອຳນາດທາງເສດຖະກິດແບບຮຸນແຮງຂອງຈີນຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ແລະ ພິຈາລະນາເບິ່ງມາດຕະການທີ່ສະຫະລັດ ອາດຈະໃຊ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຄືນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງ.
ມີຜູ້ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການ ເກືອບຮອດສິບຄົນລາຍງານໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຊາບກ່ຽວ ກັບວິທີທີ່ຈີນໃຊ້ອຳນາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນ ເພື່ອບີບບັງຄັບໃຫ້ປະເທດທີ່ນ້ອຍ ໃຫ້ເອົາການຈັດການ ທາງການຄ້າ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ພວກທຸລະກິດ ທີ່ຢາກຈະດໍາເນີນກິດຈະການຢູ່ໃນຈີນຍິນຍອມ ເອົາຊັບສິນ ທາງປັນຍາຂອງຕົນໃຫ້ ເຊິ່ງຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍສະຫນອງຊັບສິນທີ່ວ່ານັ້ນ ໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງທີ່ເປັນບໍລິສັດຈີນ.
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຄົນອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ການວ່າ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຂອງຈີນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາອັນກວ້າງໆ ຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ຈະຫັນຈີນ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ມີບົດບາດທາງເສດຖະກິດກວມໂລກ ເພື່ອວ່າໃນທີ່ສຸດຈະລ້ຳໜ້າສະຫະລັດໄດ້ໃນເວທີໂລກ.
ຜູ້ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຄົນນຶ່ງກໍຄື ທ່ານໂຣເບີດ ໄລທິເຊີ (Robert Lighthizer) ຊຶ່ງດຳລົງ ຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າດ້ານ ການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງອະ ດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າອອກມາ ແບບເຮັດໃຫ້ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຢູ່ທັງສອງຄັ້ງ ເມື່ອທ່ານກ່າວວ່າ, “ມັນບໍ່ແມ່ນການເວົ້າເກີນ ຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ພັກຄອມມີວນິສຈີນ ໄດ້ທຳສົງຄາມເສດຖະກິດກັບ ສະ ຫະລັດ ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວ.”
ວີໂອເອໄດ້ຂໍໃຫ້ສະຖານທູດຈີນຕອບຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ວ່ານີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.