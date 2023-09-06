ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຈະປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຫຼາຍລາຍການໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໃນເດືອນນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປພັກຜ່ອນ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ. ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກໃນອາທິດນີ້ ດ້ວຍບັນຫາທີ່ກັບຄືນມາອີກຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍສະພາສູງ ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ, ໃນຂະນະທີ່ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຈະກັບຄືນມາປະຊຸມກັນໃນອາທິດໜ້າ ເຊິ່ງປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈະພິຈາລະນາການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
ດ້ວຍວັນເຮັດວຽກເຫຼືອພຽງ 11 ວັນຈົນກວ່າທຶນສຳລັບລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຈະໝົດໃນວັນທີ 30 ກັນຍານີ້, ບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ກໍແມ່ນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານ. ມັນເກືອບວ່າຈະບໍ່ມີໂອກາດສຳລັບສະພາຕ່ຳທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ສະພາສູງທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຈະສາມາດຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດທຶນໝົດປີໃຫ້ທັນເວລາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະຮັບຜ່ານຂໍ້ແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນ ໃນຂໍ້ແກ້ໄຂຕໍ່ເນື່ອງ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍ ທີ່ຂຽນເຖິງບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະພາຂອງທ່ານຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອ “ປ້ອງກັນພວກຫົວຮຸນແຮງສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກການບັງຄັບໃຫ້ປິດລັດຖະບານ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບການຕຳໜິຕິຕຽນຈາກພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມພາຍໃນພັກຂອງທ່ານໃນປີນີ້ ສຳລັບການເຮັດ ຂໍ້ຕົກລົງກັບທຳນຽບຂາວ, ໂດຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ລະດັບງົບປະມານໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການປ້ອງກັນ ສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເງິນຮອດເພດານໜີ້ສິນ. ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຂໍ້ແກ້ໄຂຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຫວັງຈະເຮັດ. ແລະ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນໄດ້ເຫັນພ້ອມວ່າ ການປິດລັດຖະບານແມ່ນແຜນການທີ່ຜິດເພື່ອທຳການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.