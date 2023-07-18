ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງ "ວົງແຫວນໄຟ" ສຳລັບເຂດອິນໂດປາຊີຟິກເພື່ອອັດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລູກສອນໄຟກັບຈີນ ໃນຄວາມພາຍາຍາມຮ່ວມກັນກັບປະເທດພັນທະມິດ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄມ ກາລັກເກີ (Mike Gallagher) ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ໂຈນີ ເອີນສທ໌ (Johi Ernst) ຈາກລັດໄອໂອວາ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວົງແຫວນໄຟ ສະບັບປີ 2023 ໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງເອີນສທ໌ ກ່າວວ່າ “ການເອົາທ່າທີແບບຮຸກຮານຂອງຈີນໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະຍຸດທະສາດໃນການຢັບຢັ້ງຢ່າງແຂງຂັນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າ ກັບພັກຄອມມູນິສຈີນ. ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຈະຫຼວດຂອງຈີນແມ່ນເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານລູກສອນໄຟ ເອີ້ນການສະກັດກັ້ນ ຍັງເປັນຄຳຖາມ.”
ທ່ານກາລັກເກີ ກ່າວໃນການອອກຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພັກຄອມມູນິສຈີນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີ ເພື່ອສ້າງກອງກຳລັງຈະຫຼວດທີ່ສາມາດຍິງທຳລາຍກຳປັ່ນອາເມຣິກັນ ແລະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳລັງອາເມຣິກັນ ທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປໃນທົ່ວຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ສາມາດມາເຖິງຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ.”