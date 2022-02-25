ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະນາມການບຸກລຸກຂອງປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ, ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ ຂອງພວກເພິ່ນ ຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຍັງຄົງຖືກແບ່ງແຍກອອກໄປຕາມສາຍພັກຢູ່.
ປະທານສະພາຕ່ຳແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ຊົມເຊີຍຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດ ໃນຢູໂຣບ ໃນຮອບນານກວ່າ 70 ປີຜ່ານມາ.
"ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງຕະຫຼອດໄລຍະ ທີ່ຣັດເຊຍເພີ້ມ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ວາງມາດຕະການທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນແອ ລົງໃນທຸກໆດ້ານ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີບາດກ້າວເພີ້ມເຕີມ ທີ່ປະກາດອອກໃນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການ ລົງໂທດຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ, ບໍລິສັດ ແລະບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ເສດຖະກິດຣັດເຊຍ ແລະການ ສະຫນັບສະຫນູນ ທາງທະຫານເພີ້ມອີກ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເນໂຕ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ ທີ່ກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທ່ານປູຕິນໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເກາະຜິດໃດໆຕໍ່ປະເທດຢູໂຣບຕາເວັນອອກທີ່ເປັນເອກະ ລາດແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍກ່າວອ້າງແບບບໍ່ມີຫຼັກ ຖານວ່າ ມີການຂ້າລ້າງ ເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ “ຮື້ຖອນລະບອບຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນແບບນາຊີ” ຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍປະທານາ ທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນຊາວຢີວ.
ແຕ່ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຊັກຊ້າເກີນໄປໃນການປະກາດ ວ່າ ສະຫະລັດຈະຈຳກັດການສົ່ງອອກໄປຍັງຣັດເຊຍ ແລະລົງໂທດພວກຊົນຊັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍຕື່ມອີກ. ທ່ານປູຕິນເອງກໍບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຖືກລົງໂທດນີ້.
“ປະທານາທິບໍດີຄວນໃຊ້ອຳນາດຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຕົນມີ ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແນ່ນອນໃດນຶ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການຮຸກຮານ ແລະເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍອ່ອນແອລົງ. ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ທໍ່ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຄວນໄຫຼເຂົ້າໄປຫາຢູເຄຣນໄວກວ່ານີ້ຫລາຍ. ແລະ ພວກເຮົາ ຄວນໄດ້ສົ່ງກໍາລັງໄປເພີ້ມເຕີມຫລາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ພັນທະມິດ ທາງຕາເວັນອອກຂອງເນໂຕ້ໄວກວ່ານີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແມັກຄອນແນລ ທີ່ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ