ສະມາຊິກ ສະພາ ທວງໃຫ້ ລູກຊາຍ ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານ Kushner ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ສະພາ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄົນສຳຄັນຂອງສະຫະລັດທີ່ກຳລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການ ກ່າວ
ຫາວ່າ ຣັດເຊຍພົວພັນໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ນັ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຊາຍ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທ່ານ Donald Trump Jr ໄປໃຫ້ການກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງ
ທ່ານໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016 ຢູ່ທີ່ Trump Tower ໃນນະຄອນ New York ກັບທະ
ນານຄວາມຣັດເຊຍ ທີ່ຄິດວ່າ ມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ການ
ໂຄສະນາຫາສຽງ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທີບໍດີພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ Hillary
Clinton.
ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕໍ່າທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕັ້ງໃຈ ທີ່ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ ໃນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງໜ້າວິຕົກທີ່ສຸດ.”
ນອກຈາກລູກຊາຍກົກຂອງປະທານາທິບຊດີທຣໍາແລ້ວ ລູກເຂີຍຂອງທ່ານ ທ່ານ
Jared Kushner ອາຍຸ 36 ປີ ກໍຄາດວ່າຈະໄປໃຫ້ການແບບປິດລັບຕໍ່ສະພາ. ບັນດາ
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນ ການກວດກາ ໃນດ້ານຄວາມປອດ
ໄພຂອງທ່ານ Kushner ຊຶ່ງທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານນາງ Pelosi ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter “ປາກົດວ່າບໍ່ມີພື້ນຖານດ້ານ
ຈັນຍາບັນໃດໆ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ. ການກວດກາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ທ່ານ
Jared Kushner ຕ້ອງຖືກຖອນໃນທັນທີ.”
ແມ່ນແຕ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະທານາທິບໍດີ ຖ້າຫາກທ່ານຍ້າຍພວກລູກ
ເຕົ້າຂອງທ່ານ ອອກຈາກທຳນຽບຂາວທັງໝົດ ຮວມທັງ ທ່ານ Kushner ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຕ່ງ
ງານກັບລູກສາວກົກ ປະທານາທິບໍດີ ຍານາງ Ivanka.
ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Charles Grassley ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິ
ກັນ ຈາກລັດ IOWA ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ ໄດ້ສົ່ງໜັງສື
ໄປຫາລູກຊາຍທ່ານທຣໍາ ຂໍໃຫ້ທ່ານ ໄປໃຫ້ການກ່ຽວກັບການປະ ຊຸມຂອງທ່ານ ກັບທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍ ນາງ Natalia Veselnitskaya ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016.
ທ່ານ Donald Trump Jr ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານພໍໃຈທີ່ຈະອາສາສະໝັກໄປໃຫ້ການ
ແຕ່ທ່ານ Grassley ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະອອກຄຳ ສັ່ງຮຽກຕົວ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານ Grassley ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດ ທີ່ຈະຖືກຈຳກັດ ໂດຍຄະນະກຳມະ ການ
ສືບສວນ ທີ່ປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ມົສກູໄດ້ແຊກແຊງ
ເຂົ້າການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວ ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ
Vladinir Putin.
ແມ່ນແຕ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະທານາທິບໍດີ ຖ້າຫາກທ່ານຍ້າຍພວກລູກ
ເຕົ້າຂອງທ່ານ ອອກຈາກທຳນຽບຂາວທັງໝົດ ຮວມທັງ ທ່ານ Kushner ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຕ່ງ
ງານກັບລູກສາວກົກ ປະທານາທິບໍດີ ຍານາງ Ivanka.
ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Charles Grassley ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິ
ກັນ ຈາກລັດ IOWA ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ ໄດ້ສົ່ງໜັງສື
ໄປຫາລູກຊາຍທ່ານທຣໍາ ຂໍໃຫ້ທ່ານ ໄປໃຫ້ການກ່ຽວກັບການປະ ຊຸມຂອງທ່ານ ກັບທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍ ນາງ Natalia Veselnitskaya ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016.
ທ່ານ Donald Trump Jr ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານພໍໃຈທີ່ຈະອາສາສະໝັກໄປໃຫ້ການ
ແຕ່ທ່ານ Grassley ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະອອກຄຳ ສັ່ງຮຽກຕົວ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານ Grassley ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດ ທີ່ຈະຖືກຈຳກັດ ໂດຍຄະນະກຳມະ ການ
ສືບສວນ ທີ່ປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ມົສກູໄດ້ແຊກແຊງ
ເຂົ້າການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວ ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ
Vladinir Putin.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ