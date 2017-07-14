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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກ ສະພາ ທວງໃຫ້ ລູກຊາຍ ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານ Kushner ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ສະພາ

ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ Donald Trump Jr.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຄົນສຳຄັນຂອງສະຫະລັດທີ່ກຳລັງ​ສືບສວນກ່ຽວ​ກັບ​ການ ​ກ່າວ
​ຫາວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ພົວພັນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ປີ 2016 ນັ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກ​ຊາຍ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ​ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ທ່ານ Donald Trump Jr ໄປໃຫ້​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ
​ທ່ານໃນ​ເດືອນມິ​ຖຸນ​າ ປີ 2016 ຢູ່​ທີ່ Trump Tower ​ໃນ​ນະຄອນ​ New York ກັບ​ທະ
ນານ​ຄວາມຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ ມີ​ຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສ​ຍຫາຍ ​ໃຫ້​ແກ່ການ​
ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ຜູ້​ສະໝັກ​ປະທານາທີ​ບໍດີພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ​ນາງ Hillary
Clinton.

ທ່ານ​ນາງ Nancy Pelosi ຜູ້ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າທີ່​ສັງກັດພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ
​ໄດ້ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມລົງ​ທາງ Twitter ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວາ​ນນີ້​ວ່າ “ມີການ​ເປີດເຜີຍໃຫ້​ເຫັນ
ວ່າ ຄະນະ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ມີ​ຄວາມກະຕື​ລື​ລົ້ນຕັ້ງ​ໃຈ ​ທີ່ອາດ​ເປັນ​ໄປ
​ໄດ້ ​ໃນ​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງເປັນ​ເລື່ອງ​ໜ້າ​ວິ​ຕົກ​ທີ່​ສຸດ​.”

ນອກຈາກ​ລູກ​ຊາຍກົກຂອງປະທານາທິບ​ຊດີ​ທຣໍາແລ້ວ ລູກ​ເຂີ​ຍຂອງ​ທ່ານ ທ່ານ
Jared Kushner ອາຍຸ 36 ປີ ກໍຄາດ​ວ່າ​ຈະໄປໃຫ້ການ​ແບບ​ປິດ​ລັບ​ຕໍ່​ສະພາ. ບັນດາ
ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ຖອນ ການ​ກວດກາ ​ໃນ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​
ໄພຂອງທ່ານ Kushner ຊຶ່ງທີ່​ປຶ​ກສາ​ຂັ້ນສູງໃຫ້ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ.

ທ່ານນາງ Pelosi ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາ​ມລົງທາງ Twitter “ປາກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ພື້ນຖານດ້ານ
ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ໃດໆ ຢູ່​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ. ການ​ກວດກາດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ ທ່ານ
Jared Kushner ຕ້ອງຖືກຖອນ​ໃນ​ທັນ​ທີ.”

​ແມ່ນ​ແຕ່​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ ຍັງໄດ້​ກ່າວ
​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ ປະທານາທິບໍດີ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຍ້າຍ​ພວກ​ລູກ​
ເຕົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບຂາວ​ທັງ​ໝົດ ຮວມທັງ ​ທ່ານ Kushner ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ແຕ່ງ
ງາ​ນກັບ​ລູກ​ສາວ​ກົກ ​ປະທານາທິບໍດີ ຍານາງ Ivanka.

ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ Charles Grassley ສະມາຊິກພັກຣີພັບ​ບລິ​
ກັນ ຈາກ​ລັດ IOWA ປະທານ​ຄະ​ນະ​ກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳຂອງສະພາ​ສູງ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໜັງສື​
ໄປ​ຫາ​ລູກ​ຊາຍ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຂໍໃຫ້​ທ່ານ​ ​ໄປໃຫ້ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ ຊຸມຂອງ​ທ່ານ ​ກັບ​ທະນາຍຄວາມຣັດ​ເຊຍ ​ນາງ Natalia Veselnitskaya ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ ປີ 2016.
ທ່ານ Donald Trump Jr ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ພໍ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ອາສາ​ສະໝັກໄປໃຫ້ການ ​
ແຕ່​ທ່ານ Grassley ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ຄຳ ສັ່ງ​ຮຽກ​ຕົວ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

ທ່ານ Grassley ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດ​ ທີ່​ຈະຖືກຈຳກັດ ໂດຍຄະນະ​ກຳມະ ການ
​ສືບສວນ ​ທີ່ປະຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ມົສກູ​ໄດ້​ແຊກ​ແຊງ
ເຂົ້າການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ໂດຍໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ
Vladinir Putin.​

ວັງ Kremlin ທີ່ເຊືອມໂຍງກັບ ທະນາຍຄວາມ ທ່ານນາງ Natalia Veselnitskaya ກຳລັງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ
ວັງ Kremlin ທີ່ເຊືອມໂຍງກັບ ທະນາຍຄວາມ ທ່ານນາງ Natalia Veselnitskaya ກຳລັງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ

ແມ່ນ​ແຕ່​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ ຍັງໄດ້​ກ່າວ
​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ ປະທານາທິບໍດີ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຍ້າຍ​ພວກ​ລູກ​
ເຕົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບຂາວ​ທັງ​ໝົດ ຮວມທັງ ​ທ່ານ Kushner ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ແຕ່ງ
ງາ​ນກັບ​ລູກ​ສາວ​ກົກ ​ປະທານາທິບໍດີ ຍານາງ Ivanka.

ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ Charles Grassley ສະມາຊິກພັກຣີພັບ​ບລິ​
ກັນ ຈາກ​ລັດ IOWA ປະທານ​ຄະ​ນະ​ກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳຂອງສະພາ​ສູງ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໜັງສື​
ໄປ​ຫາ​ລູກ​ຊາຍ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຂໍໃຫ້​ທ່ານ​ ​ໄປໃຫ້ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ ຊຸມຂອງ​ທ່ານ ​ກັບ​ທະນາຍຄວາມຣັດ​ເຊຍ ​ນາງ Natalia Veselnitskaya ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ ປີ 2016.
ທ່ານ Donald Trump Jr ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ພໍ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ອາສາ​ສະໝັກໄປໃຫ້ການ ​
ແຕ່​ທ່ານ Grassley ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ຄຳ ສັ່ງ​ຮຽກ​ຕົວ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

Trump Defends Outreach to Russia and His Son Donald Jr.
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ທ່ານ Grassley ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດ​ ທີ່​ຈະຖືກຈຳກັດ ໂດຍຄະນະ​ກຳມະ ການ
​ສືບສວນ ​ທີ່ປະຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ມົສກູ​ໄດ້​ແຊກ​ແຊງ
ເຂົ້າການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ໂດຍໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ
Vladinir Putin.​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

Trump Russia Probe
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