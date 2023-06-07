ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານນີ້ວ່າ ການຂະຫຍາຍການຍົກເວັ້ນສິດທິບັດ ໃນຍຸກໂຄວິດສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ນະວັດຕະກໍາຂອງສະຫະລັດ ແລະສະຫນັບສະຫນູນຈີນ ໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງໂລກໄດ້.
ອົງການການຄ້າໂລກ ຫລື WTO ໄດ້ຍົກເວັ້ນການປົກປ້ອງສິດທິບັດທົ່ວໂລກ ທີ່ສ້າງ ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫລື TRIPS ປີ1995 ສໍາລັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ແລະປັດຈຸບັນ ກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຍົກເວັ້ນນັ້ນ ເຊິ່ງລວມມີເຄື່ອງມືວິນິດໄສ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນໄດ້ຂໍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການດ້ານ ການຄ້າສາກົນຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USITC ສືບສວນວ່າ ການຂະຫຍາຍການຍົກເວັ້ນທີ່ວ່ານີ້ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ຕໍ່ການປະດິດສ້າງທາງດ້ານການຢາຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານດາແຣລ ອິສຊາ (Darrell Issa) ປະທານອະນຸກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳກ່ຽວກັບສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະອິນເຕີແນັດ ໄດ້ນຳສະເໜີມາດຕະ ການທີ່ເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍບໍ່ໃຫ້ມີການຄ້າສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ຫລື No Free TRIPS Act ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ກົດໝາຍທີ່ເປັນຄູ່ກັນນີ້ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ໂດຍສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນມາຊາ ແບລັກເບີນ.
ທ່ານອິສຊາກ່າວວ່າ, "ການຂະຫຍາຍໃດໆ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຍົກເວັ້ນ TRIPS ຈະທໍາລາຍນະວັດຕະກໍາ ແລະການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວແບບທໍາລາຍສະຖິຕິທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສໍາລັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ແລະດ້ວຍເຫດຜົນນັ້ນ ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສົນທະນາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈີນ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການປະດິດສ້າງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ມີຢູ່ທີ່ນີ້ໃນສະຫະລັດໜີ້.”
ຖ້າຫາກມັນຖືກຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍ່ມີ TRIPS ບໍ່ເສຍຄ່າຈະກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼືສະຫລຸບການເຈລະຈາໃດໆສຳລັບສັນຍາ ການຄ້າໂລກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະສະພາກ່ອນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ TRIPS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງ WTO ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂັ້ນຕ່ໍາສຸດສຳລັບການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.