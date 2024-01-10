ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ກັບມາປະຊຸມກັນອີກຄັ້ງ ໂດຍຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຂດຊາຍແດນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ກອງປະຊຸມໃນອາທິດນີ້ ລຸນຫຼັງພັກຜ່ອນມາເປັນເວລາ 3 ອາທິດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ເຊິ່ງຕອບແທນທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນການສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມເຕີມ ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານຄຣິສ ເມີຟີ (Chris Murphy), ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ນໍາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາຫຍັບໃກ້ເຂົ້າກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍກ່ວາທີ່ພວກເຮົາເຄີຍມີມາຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນການເຈລະຈາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້."
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະຫນາວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວນີ້ອີກ. ດ້ວຍຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະສະຫນັບສະຫນຸນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ເພາະວ່າພວກທ່ານເຊື່ອໃນຄວາມສາມາດຂອງ ຢູເຄຣນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານະພາບທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ເໜືອມະຕິກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະ ການປະຕິຮູບກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງ."
ການຮ້ອງຂໍເພື່ອເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດມູນຄ່າ 106 ຕື້ໂດລາຂອງທຳນຽບຂາວຍັງລວມມີເງິນທຶນສໍາລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 14 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ ອິສຣາແອລ ແລະເງິນທຶນສໍາລັບໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຮັບມືກັບຂົ່ມຂູ່ຈາກ ຈີນ.
ບັນດາຜູ້ເຈລະຈາຂອງສະພາສູງ ຍັງສືບຕໍ່ການປະຊຸມທາງໄກ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 3 ອາທິດ ທີ່ທາງລັດຖະສະພາ ໄດ້ປິດສະໄໝປະຊຸມ.
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