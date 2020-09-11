ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສຫລ ມາເຖິງທາງຕັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຮອບທີສອງ ຂອງການຮັບຜ່ານທຶນຊ່ອຍເຫຼືອ ຍ້ອນພະຍາດ COVID-19

ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ຖືກຕັດໃຫ້ນ້ອຍລົງໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເປັນການສະຫຼຸບ ການເຈລະຈາທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານເສດຖະກິດຮອບທີສອງໄປໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຖືກກະ ທົບໂດຍໂຣກລະບາດ. ຂໍ້ສະເໜີໂຄງການ 500 ພັນລ້ານໂດລາທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍ ພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າສູ່ການອະພິປາຍ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 47 ຄະແນນ.
ຄວາມລົ້ມແຫຼວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 3 ພະຈິກ ສູງຍິ່ງຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຄາດວ່າຈະເດີນທາງອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອທຳການໂຄສະນາຫາສຽງໃນເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜ່ານມະຕິການສືບຕໍ່ໃຫ້ເງິນທຶນຕໍ່ລັດຖະບານ ຈົນກາຍຂີດເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍານີ້.
ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຍັງຈະໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຖືກປົດອອກຈາກວຽກຍ້ອນການປິດກິດຈະການ ຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນຕົ້ນປີນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຊົດເຊີຍການ ຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດ ຖະກິດຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຫຼື CARES act ມູນຄ່າ 3 ພັນຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍການຕົກລົງຂອງສອງພັກການເມືອງເມື່ອເດືອນມີນາທີຜ່ານມານັ້ນ, ກຳມະກອນທີ່ຫວ່າງງານແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນພິເສດ 600 ໂດລາຕໍ່ອາທິດ. ແຕ່ວ່າເງິນພິເສດດັ່ງກ່າວໄດ້ໝົດອາຍຸໄປເມື່ອທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ຈະໄປເປັນທຶນໃຫ້ການປະກັນໄພ ຄົນຫວ່າງງານ, ການລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍ, ການກວດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ພ້ອມກັບ ສ້າງປະກັນໄພສຳລັບທຸລະກິດ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂບດຕ່າງໆທີ່ປະຕິບັດງານ ໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ມິຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຫາພັກຝ່າຍຄ້ານ ເດໂມແຄຣັດ ໃສ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນດັ່ງກັບຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເປັນເລື່ອງການເມືອງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ ນີ້.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຢູ່ບ່ອນກ່າວຄຳປາໄສຂອງສະພາສູງໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດເປັນພິດ ຮ່ວມກັບຜູ້ນຳພັກ ເດໂມແຄຣັດ, ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າສັດຕູທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ ຂອງເຂົາດຈົ້ານັ້ນ, ອາດປະຕິບັດຕາມການນຳພາຂອງລາວ ແລະ ລົງຄະແນນ ສຽງ “ຄັດຄ້ານ.” ເຂົາເຈົ້າສາມາດບອກຄອບຄົວຄົນ ອາເມຣິກັນ ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນ ຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ບັນດາສະມາ ຊິກສະພາສູງຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ມັນດຳເນີນໄປໜ້າຈະລົງຄະແນນສຽງ “ເຫັນດີ.” ເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງເພື່ອດຳເນີນຂັ້ນຕອນນີ້ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດ ຮ່າງມັນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງສອງພັກການເມືອງ ແລະ ເຮັດກົດໝາຍຂຶ້ນ ມາ ສຳລັບປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ.”