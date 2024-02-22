ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໒໒ ກຸມພາ ໒໐໒໔
ເອເຊຍ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເລື້ອງ​ຈີນ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ໄຕ້​ຫວັນ

ແຟ້ມ - ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ກາ​ລັກ​ເກີ ປະ​ທານ​​ກຳ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈາກ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ຂອງ​​ກຳ​ມະ​ການ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈີນ ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ 2023. ທ່ານ​ກາ​ລັກ​ເກີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຄົນ​ອື່ນໆ ເລີ້ມຢ້ຽມ​ຢາມ​ໄຕ້​ຫວັນ​ 3 ມື້ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ 2024.
ແຟ້ມ - ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ກາ​ລັກ​ເກີ ປະ​ທານ​​ກຳ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈາກ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ຂອງ​​ກຳ​ມະ​ການ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈີນ ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ 2023. ທ່ານ​ກາ​ລັກ​ເກີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຄົນ​ອື່ນໆ ເລີ້ມຢ້ຽມ​ຢາມ​ໄຕ້​ຫວັນ​ 3 ມື້ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ 2024.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄມ​ຄ໌ ກາ​ລັກ​ເກີ (Mike Gallagher) ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ຈີນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ໄຕ້​ຫວັນ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳແລະ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ອີງ​ຕາ​ມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ກາ​ນ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ທ່ານ​ກາ​ລັກ​ເກີ ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ 4 ທ່ານ ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຈະ​ມານີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່ແຂງ​ຂັນຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ທີ່​ຈີນ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດນັ້ນ ແລະ​ເປັນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຕິ​ຈີນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ.

“ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ພູ​ມີ​ພະ​ກ ການ​ຄ້າ​ແລະ​ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອື່ນໆ ທີ່​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແກ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ” ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ​ຫຼື​ໃນ​ສະ​ພາບ​ໂຕ​ຈິງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຄືສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ​ໄຕ້​ຫວັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ.

ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ພັກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ປັບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ກັບຈີນ ໂດຍ​ກຳ​ນົດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຢັດ ​ສຳ​ລັບ​ປີ 2024 ທີ່ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກາຍ​ເປັນ “ເມືອງ​ຂຶ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ” ຂອງ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຫຼັກ​ທາງ​ດ້ານ​ພູ​ມ​ສາດ​ການ​ເມືອງ.

ທ່ານ​ກາ​ລັກ​ເກີ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ເດືອນນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ຊິງເອົາຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ​ນັ້ນ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຊ ອິ້ງ ເຫວິນ ແລະ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້ ທີ່​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ​ຈະ​ມານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG