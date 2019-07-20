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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ມ​າຊິກ ​ສະ​ພາ​ ສຫລ ກວດ​ກາ ສູ​ນ​ຄຸມ​ຂັງ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ຢູ່​ຕາມຊາຍ​ແດນ

ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ແອ​ອັດ ຢູ່​ຕາ​ມສູນ​ຕ່າງໆ ​ຢູ່ປ້ອ​ມ​ຍາມກວດ​ຄົນ​​ເຂົ້າ​ເມືອງຂ້າມຊາຍ​ແດນ ​ໃນ​ເມືອງ​ແມັກ​ອາ​​ເ​ລັນ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ນຶ່ງ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບສະ​ພາບ​ການ
ຂອງ​ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາທີ່​ຊາ​ຍ​ແດນ ຫົວ​ໜ້າ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນຂອງ​ສະ
​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ຊາຍແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກອີກເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສີ່ ​ໃນ
​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດຜ່ານມາ​ນີ້ ​ຊຶ່ງເທື່ອ​ນີ້​ມີ​ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ ພາ​ສູງຕິດ​ຕາມ​ໄປ​ນຳ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ 12 ທ່ານ ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ນຶ່ງ​ທ່ານ​
ທີ່​ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ ໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເມືອງ​ແມັກ​ອາ​ລ​ເ​ລັນ ໃນລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບ່ອນ​
ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນຊາ​ຍແດນ ​ກັກ​ຂັງ​ຄົນ​ເຂົ້າເມືອງ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ທີ່ເດີນ​ທາງ​
ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ
​ຂອງ​ໜ້າ​ທີ່ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ໂດຍເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງໄດ້​ໄປ
ຮ່ວມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຮັກ​ສາ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ກະ​ຊວງຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ຫຼື
DHS ທ່ານ​ເຄວິນ ແມັກ​ອາ​ລີ​ນັນ ເພືື່ອ “ສືບ​ສວນ ກວດ​ກາ ແລະ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ
​ການຢູ່ຕາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ເຊົາ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ພາກ​ໃຕ້​” ອີງ​ຕາມ​ຖະ​
ແຫຼງ​ການ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຈັກ ຊູ​ເມີ​.

ທ່ານ​ຊູ​ເມີ​ ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້​ເຫັນ “ບ່ອນ​ທີ່​ດີ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ” ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​
ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ມື້ ບ່ອນ​ພັກ​ພາ​ອາ​ໄສ ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ຫານລານ​
ໂດຍ​ອົງ​ການ ການ​ກຸ​ສົນ​ກາ​ໂຕ​ລິກ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເຖິງ​ບັນ​ດາສ​ະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ເຊົາແຫ່ງ​ອື່ນໆ ທີ່​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ທີ່ກັກ​ຂັງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງນັ້ນ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ແຕ່​ວ່າສະ​ຖານ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ ​ບໍ່​ໃກ້ຄຽງ
​ກັບ​ສະ​ພາບ​ທີ່ນັ້ນ​ເລີຍ.”

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ອອກ​ເອກ​ກະ​ສານ Donna Solf-Sided ​ອົງ
​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ປ້ອ​ມ​ຍາມຊາຍ​ແດນ​ແມັກ​ອາເ​ລັນ
ແລະ​ສູນ​ກາງ​ອອກ​ເອກ​ກະ​ສານ​ໃຫຍ່ Ursula Central ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງຮັກ​ສາ
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ.

ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄ​ຣິ​ສ ຄູນ​ສ໌ ຈາກ​ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຖາມ​ເດັກ​ນ້ອຍ​
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ຢູ່​ສູນ​ກາງນັ້ນ​ວ່າ ​ລາວ​ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຜັດ​ແຂ້ວ​ຂອງ​ລາວ​ຫຼື​ບໍ່​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່
​ແຫ່ງນັ້ນ. ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຕອບ​ວ່າ “ບໍ່.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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