ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ທັບມ້າງກຸ່ມຄ້າມະນຸດ ໃກ້ໆຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງເປັນຜົນໃຫ້ມີການລົບກວນຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ຕາໜ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະຈັບກຸມ 8 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນພວກຄ້າມະນຸດ.
ການທັບມ້າງປາບປາມດັງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຖືກຕຳໜິຕິຕຽນຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນກ່ຽວກັບການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຈາກເມັກຊິໂກແລະອາເມຣິກາກາງ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ການປາບປາມການຄ້າມະນຸດແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ສຳລັບແກ້ໄຂ “ການເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ປົກກະຕິ” ຂ້າມຊາຍແດນໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍເວົ້າວ່າ ຕາໜ່າງດັ່ງກ່າວ ກຳກັບນຳການປະຕິບັດງານ “ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ” ໃນການລັກລອບຫຼາຍໆຮ້ອຍ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຫຼາຍໆພັນຄົນ ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຈາກເມັກຊິໂກ ກົວເຕມາລາ ແລະໂຄລອມເບຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດເທັກຊັສ ທ່ານນາງເຈນນີເຟີ ບີ. ໂລເວີຣີ ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ກໍລະນີນີ້ແມ່ນໂຕຢ່າງຂອງອັນທີ່ພວກເຮົາມອງເຫັນ ຢູ່ໃນເຂດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍໆຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນຊຸມຊົນທີຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ.”
ການປະຕິບັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງປະຕິບັດງານຮ່ວມອາລຟາ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ລິເລີ້ມຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳເມີຣິກ ກາແລນ ເພື່ອປາບປາມກຸ່ມຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງມີການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດເມັກຊິໂກ ແລະອາເມຣິກາກາງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການນັ້ນ ທ່ານກາແລນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳເລັດໃນການປາບປາມທັບມ້າງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງຊຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນພຽງຕົວຢ່າງອັນຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ ຂອງຄວາມສຳເລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້. ກະຊວງຍຸຕິທຳຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາຊັບພະຍາກອນໂດຍເຕັມຂອງພວກເຮົາ ມາສະໜັບສະໜຸນການລັກລອບຄ້າມະນຸດ ແລະກຸ່ມລັກລອບອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະສວຍໃຊ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”