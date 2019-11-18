ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປລາວ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກຳລາວ. ເຊິ່ງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAID ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ອົງການ ACDI/VOCA, ເຊິ່ງເປັນ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວຂອງ USAID.
ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ທ່ານນາງ ໂຊຟີ້ ວັອກເກີ້, ຫົວໜ້າ ອົງການ ACDI/VOCA ປະຈຳລາວ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີ ທ່ານ ຄໍລິນ ຄລອສບີ, ອຸປະທູດ ແຫ່ງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ທ່ານ ຄໍລິນ ຄລອສບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ "ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນມື້ນີ້ເນັ້ນຄືນເຖິງຄວາມ ໝາຍໝັ້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ຂອງຊາດ. ສໍາລັບທັງ 2 ປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ຂະແໜງ ການກະສິກຳ ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ອັນເປັນຮູບປະທຳ ແກ່ຂະແໜງກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນດາຈຸນລະ ວິສາຫະກິດ."
ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ ແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາຈຸນລະ ວິສາຫະກິດ ກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການທາງທຸລະກິດໄດ້. ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຝຶກອົບຮົມ
ບັນດາ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດກະສິກຳ ກ່ຽວກັບ ການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດ ແລະ ປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ. ຊຶ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບໂຄງການນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 6,937,000 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການລ່າສຸດຂອງສ. ອາເມລິກາ ໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກຳຂອງລາວ. ໃນປະຈຸບັນ
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານ ສອງໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 15,900,000ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ນອກຈາກໂຄງການນີ້ແລ້ວ, ສະຫະລັດອາເມລິກາຍັງຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ ວຽກງານການສຶກສາ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ.
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