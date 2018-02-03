ສຫລ ແລະ ສປປ ລາວ ກະກຽມ ຄວາມພ້ອມ ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ

ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັນ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ
ທຳມະຊາດ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສະຖານທູດ.
ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອກະກຽມຮັບມື ກັບໄພພິບັດທຳມະ
ຊາດ ໃນອະນາຄົດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການໃໝ່ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Prepared and Resilient
Communities in Lao PDR ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ອຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອົງການພັດທະນາ
ສາ ກົນຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAID. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ສປປ
ລາວ ທ່ານນາງຣີນາ ບິດເຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີລົງນາມເຊັນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ
ຂອງອົງການ USAID ມູນນິທິເອເຊຍ ແລະອົງການ Luninous Action ທີ່ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນຜ່ານມານີ້.
ຈຸດປະຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນເພື່ອເພີ້ມການປັບໂຕຂອງປະຊາຄົມຕ່າງໆ
ໃນການຮັບມື ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໃນການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດທຳມະຊາດ ການສ້າງບ່ອນຫຼົບໄພແລະ
ສູນກາງປະຊາຄົມທີ່ປອດໄພ ແລະທຳການຝຶກແອບ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ຕໍ່ການປັບໂຕໃນການດຳລົງຊີວິດຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດ.
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