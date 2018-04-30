ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານ ຫວາງ ຢີ (Wang Yi) ຈະເດີນທາງ
ໄປເກົາຫລີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ລະຫວ່າງທ່ານກິມຈົງອຶນ, ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ກັບປະທານາທິບໍດີມູນແຈອິນ (Moon
Jae-in) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ຈີນເວົ້າວ່າ ທ່ານຫວາງ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 2 ຫາທີ 3 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຂອງເກົາຫລີ ເໜືອ. ຖະແຫລງ
ການສັ້ນໆ ທີ່ນໍາອອກມາເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້
ຂອງກອງປະຊຸມຂອງພວກເພິ່ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານກິມ ມີແຜນ ທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນ
ເອົາພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແລະນັກຂ່າວ ຈາກນະຄອນຫລວງໂຊລ ແລະຈາກສະຫະລັດ ໄປ
ເບິ່ງຕອນທີ່ເກົາຫລີເໜືອປິດສະຖານທີ່ທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍຂອງຕົນ ໃນເດືອນ
ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້, ທ່ານ ຢູນ ຢັງ-ຈານ (Yoon Young-chan), ກໍ
ໄດ້ອ້າງອີງຄໍາເວົ້າ ຂອງທ່ານຄີມເຊັ່ນກັນ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ "ສະຫະລັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີ
ຄວາມເປັນປໍລະປັກຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອມາໂດຍຕະຫລອດກໍຕາມ, ເມື່ອມີການພົບປະເຈລະ
ຈາກັນເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວກໍຈະໄດ້ຮູ້ດອກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນ ປະເພດທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວ
ເຄລຍເພື່ອຕ້ານກັບເກົາຫລີໃຕ້ ຫລືສະຫະລັດ ທີ່ຢູ່ຄົນລະຟາກຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີ
ຟິກນັ້ນໄດ້."
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike
Pompeo) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອບີຊີ (ABC) ວ່າ ຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ມີແຜນຈະພົບປະ ກັບທ່ານກິມ ໃນ 3 ຫລື 4 ອາທິດ
ຂ້າງໜ້ານີ້ ອາດຈະແມ່ນຢາກໃຫ້ ພຽງຢາງປ່ອຍຕົວຊາວອາເມຣິກັນ 3 ຄົນ ທີ່ປະເທດດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ກັກຂັງໄວ້ ແລະຕົກລົງທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການ ອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງ "ຕ່າວປີ້ນຄືນມາ
ບໍ່ໄດ້" ແລະ "ສາມາດພິສູດໄດ້".
ທ່ານພອມພຽວກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງເປັນ ການເດີນ
ທາງໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ໃນນາມຫົວໜ້ານັກການທູດກ່າວ ວ່າ “ໃຜຈະ
ໄປຮູ້ວ່າການສົນທະນາກັນໃນທີ່ສຸດຈະເປັນຈັ່ງໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາເປີດຕາເບິ່ງແບບ
ກວ້າງໆໄວ້." "ທ່ານກິມຕ້ອງໄດ້ທໍາການຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາວ່າ ຕ່າວປີ້ນຄືນບໍ່
ໄດ້. ແລ້ວພວກເຮົາຈະຄອຍຖ້າເບິ່ງການກະທໍາ ແລະພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ."
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