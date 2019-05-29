ທະຫານສະຫະລັດຈຳນວນທັງໝົດຫົກຄົນ ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕແລ້ວ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ຈາກ
ຊາກກະດູກ 55 ຫີບ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ ໃນປີກາຍນີ້ ອີງຕາມຄຳ ຖະແຫຼງຂອງ
ກອງທັບສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ພັນໂທເຄນ ຮອຟແມນ ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງ
ຊະເລີຍ ແລະຜູ້ຫາຍສາບສູນ ຫຼື DPAA ກ່າວວ່າ ສີ່ຄອບຄົວໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງຊາກກະດູກ ໃນຂະນະທີ່ອີກສອງຄອບຄົວຍັງລໍຖ້າການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ຢູ່.
ຊາກກະດູກເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຢູ່ສິງກະໂປໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2018. ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາຊາກກະດູກຂອງພວກທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນສົງຄາມເກົາຫຼີ
ແຕ່ປີ 1950 ຫາ 1953.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທີສອງ ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ແລະ
ທ່ານກິມ ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍໃນເດືອນກຸມພາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ຊຶ່ງ
ທາງກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການ ດຳເນີນຄວາມພະ
ຍາຍາມຮ່ວມກັບເກົາຫຼີເໜືອໃນການຊອກຄົ້ນຫາຊາກກະດູກຂອງທະຫານສະຫະລັດ.
ຫ້ອງການ DPAA ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຮາວາຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກຄົ້ນຫາຊາກ
ກະດູກທະຫານສະຫະລັດຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທະຫານອາເມຣິກັນປະມານ 5,300 ຄົນ
ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ຫາຍສາຍສູນ ໃນອັນທີ່ຮູ້ກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ.
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