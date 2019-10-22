ສະຫະລັດ ຈະຮັກສາກຳລັງທະຫານໄວ້ຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ໆບໍ່ນ້ຳມັນ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ເພື່ອປົກປ້ອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ຖືກຍຶດເອົາໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຂະບວນລົດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄັນ ພ້ອມກັບກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນຈາກຊີເຣຍ ເຂົ້າໄປໃນອີຣັກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຖອນກຳລັງ ອອກຈາກພາກເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ໂດຍການອອກຄຳສັ່ງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ແຕ່ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ ບາງສ່ວນ ຈະຍັງຄົງລາດຕະເວນ ຢູ່ໃກ້ໆກັບບໍ່ນ້ຳມັນ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຕັດສິນໃຈໃນໄລຍະຍາວເທື່ອ “ໂດຍສະເພາະໃນເລື້ອງຂອງຈຳນວນ ຫຼື ສິ່ງໃດໆແບບນັ້ນ.”
ທ່ານແອັສເປີ ເວົ້າວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາມີກຳລັງທະຫານຢູ່ໃນເມືອງທັງສອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆ ບໍລິເວນນັ້ນ. ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນວ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຫາໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ ເປັນລາຍໄດ້ແກ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ISIS ແລະກຸ່ມອື່ນໆໃດ ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການຫາທາງເອົາລາຍໄດ້ນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນກິດຈະການຕ່າງໆທີ່ປອງຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີເຕີ້ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ “ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມປອດໄພນ້ຳມັນ.”
ທ່ານແບຣຕ ແມັກເກີຣຄ໌ ອະດີດ ທູດພິເສດສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານເຫັນມັນ ເປັນເລື້ອງທີ່ “ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຄວນຈະເວົ້າແບບນັ້ນ ໂດຍເອີ້ນການຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງປະເທດອື່ນນັ້ນ “ຜິດກົດໝາຍ.”
“ແທ້ຈິງແລ້ວ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນ ມາເປັນຂອງພວກເຮົາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຢາກເປັນພວກລັກລອບຄ້ານ້ຳມັນ” ທ່ານແມັກເກີຣຄ໌ ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ “ຈະມັກຫຼືບໍ່ ນ້ຳມັນ ປະເທດຊີເຣຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ.”
ການຖອນກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຊາວເຄີດ ໂກດແຄ້ນ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບກຳລັງສະຫະລັດ ຕໍ່ຕ້ານ ພວກກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ໃນການບຸກໂຈມຕີຂອງເທີກີຕໍ່ຕ້ານພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ຊຶ່ງອັງກາຣາ ຖືວ່າ ເປັນພັນທະມິດກັບພວກນັກລົບຊາວເຄີດແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການປົກຄອງຕົນເອງ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເທີກີ ມາເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ສະຫະລັດ “ບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍແກ່ຊາວເຄີດວ່າ ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ ເປັນເວລາ 400 ປີ” ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ