ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ປະກອບທີມໄອຍະການ ເພື່ອສືບສວນການຄ້າຢາເສບ
ຕິດ ແລະການກ່າວຫາຟອກເງິນ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍເຮສໂບລາທີ່ອີຣ່ານໜູນ
ຫລັງ. ບັນດາຜູ້ສືບສວນ ມີລາຍງານວ່າຈະສຶກສາເບິ່ງການກ່າວອ້າງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ
ໂດຍລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ.
ຄະນະໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງຊຸດໃໝ່ກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນແລະການຄ້າ
ຢາເສບຕິດຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ຈະກວດກາເບິ່ງຄະດີຕ່າງໆ ຈາກໂຄງການຄາສຊານ
ດຣາ ຊຶ່ງເປັນຄະນະປາບປາມຢາເສບຕິດໃນສະໄໝລັດຖະບານຂອງອະດີດໂອບາມາ
ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຟອກເງິນແລະການຄ້າຢາເສບຕິດຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ອີງຕາມການປະກາດຂອງລັດຖະມົນຕີະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສເສິນສ໌
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານແຊັສເສິນສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ກະຊວງຍຸຕິທຳຈະກວດກາເບິ່ງທຸກຢ່າງ
ເພື່ອກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາຊົນພວກເຮົາ ຈາກບັນດາອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະທັບ
ມ້າງຄື້ນຟອງທີ່ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການຢາເສບຕິດ.”
ເລີ້ມໃນປີ 2008 ໂຄງການຄາສຊານດຣາ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມເຣສໂບລາທີ່ມີຫ້ອງການ
ໃນເລບານອນ ໄດ້ພົວພັນໃນການຂົນສົ່ງໂຄເຄນມາສະຫະລັດ ແລະຟອກເງິນໂດຍການ
ຊື້ລົດທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃນອາເມຣິກາ ແລະສົ່ງໄປອາຟຣິກາ. ແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນພົວພັນກັບ
ຕາໜ່າງອາຊະຍາກຳພັນລ້ານໂດລາທີ່ນິຕິຍະສານ ໂປລິຕິໂກ ລາຍງານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ແຕ່ອີງຕາມໂປລິຕິໂກແລ້ວ ທຳນຽບຂາວຂອງລັດຖະບານໂອບາມາໄດ້ກີດກັ້ນ ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຫ້ອງການປາບປາມຢາເສດຕິດ ໃນການສືບສວນໄປຕໍ່ໄປ ແລະການຈັບກຸມໃນຂະ
ນະທີ່ມີການຕໍ່ລອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ. ລາຍງານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານແຊັສເສີນສ໌
ສັ່ງໃຫ້ທົບທວນການຮັບມືຂອງໂຄງການຄາສຊານດຣາ.
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