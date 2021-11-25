ຄະນະຕຸລາການໃນລັດຈໍເຈຍຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຊາຍຜິວຂາວ ສາມຄົນວ່າທຳການຄາດຕະກຳ ໃນການຍິງສັງຫານຊີວິດຂອງທ້າວ ອາມອດ ອາເບີຣີ (Ahmaud Arbery), ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ຊຶ່ງໄດ້ສະ ຫຼຸບການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ມີຊື່ສຽງ ທີ່ກວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ແຫລມຄົມເຊັ່ນ: ເລື້ອງ ຄິດຢ້ານຄົນໂດຍອີງໃສ່ເຊື້ອຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະການປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ຄະນະຕຸລາການໄດ້ສິ້ນສຸດການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາເກືອບ 10 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ພົບເຫັນວ່າຈໍາເລີຍທີ່ສຳຄັນ, ທ້າວເທຣວິສ ແມັກໄມໂຄ (Travis McMichael), 35 ປີ ວ່າ ມີຄວາມຜິດຖານທຳການຄາດຕະກຳ ແລະອາດຊະຍາກຳຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ລວມທັງການໂຈມຕີຢ່າງໜັກ.
ຄະນະຕຸລາການຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕັດສິນໂທດຄາດຕະກໍາຄືນຕໍ່ພໍ່ຂອງລາວ, ທ້າວ ເກຣັກກໍຣີ ແມັກໄມໂຄ (Gregory McMichael) ອາຍຸ 65 ປີ, ແລະເພື່ອນ ຂ້າງບ້ານ, ທ້າວວິລລຽມ “ຣອດດີ” ໄບຣອັນ (William "Roddie" Bryan), ອາຍຸ 52 ປີ. ທັງສາມຄົນຕ້ອງປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ.
ພວກຈໍາເລີຍຖືກກ່າວຫາວ່າແລ່ນໄລ່ນຳແລະຄາດຕະກໍາທ້າວອາເບີຣີ (Arbery) ຢູ່ນອກເມືອງບຣັນສວິກຄ໌, ລັດຈໍເຈຍ, ໃນເດືອນກຸມພາ 2020. ທ້າວແມັກໄມໂຄ (McMichael) ຜູ້ເປັນລູກແມ່ນຈໍາເລີຍພຽງຜູ້ດຽວທີ່ໄດ້ຢືນຢັນຕາມພະຍານ ທີ່ເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ຍິງປືນໃສ່ທ້າວອາເບີຣີ (Arbery) ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ຄະນະຕຸລາການ, ປະກອບດ້ວຍຄົນຜິວຂາວ 11 ຄົນ ແລະຄົນຜິວດໍານຶ່ງຄົນ, ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງຂອງຈຳເລີຍ ໂດຍໄດ້ພົບເຫັນວ່າພວກຜູ້ຊາຍທັງສາມ ຄົນ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ອາຍຸ 25 ປີຄົນນັ້ນ.
ສຽງຊົມເຊີຍ ແລະສຽງຕົບມືໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ນອກສານຂອງເຂດກລີນ (Glynn) ຫຼັງຈາກມີການປະກາດຄຳຕັດສິນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຜິດ.
"ມັນໄດ້ເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານ ແລະການຕໍ່ສູ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າດີ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງວານດາ ຄູບເປີ-ໂຈນສ໌ (Wanda Cooper-Jones), ແມ່ຂອງທ້າວອາມອດ ອາເບີຣີ (Ahmaud Arbery). ລາວເວົ້າອີກວ່າ "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າອາມອດ ບັດນີ້ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ຢູ່ຢ່າງເປັນສຸກແລ້ວ."
ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ຄະນະຕຸລາການໄດ້ເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນ ທຶກໄວ້ໂດຍທ້າວໄບຣອັນ ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວເທຣວິສ ແມັກໄມໂຄ (Travis McMichael) ໄດ້ຍິງປືນສັ້ນທີ່ຍິງໄລຍະ ໃກ້ຂອງລາວໃສ່ທ້າວອາເບີຣີ (Arbery) ໃນຂະນະທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນໃນຕອນທີ່ ໄອຍະການໃຫ້ເຫດຜົນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຈໍາເລີຍໄດ້ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມກ່ອນນັ້ນ. ວິດີໂອ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຼັກຖານອັນສຳຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີໃນການໄຕ່ສວນທີ່ວ່ານີ້.
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