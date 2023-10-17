ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດ ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບໍໃຫ້ມີຄຳເຫັນ ບາງສ່ວນໃນຄະດີ ຕໍ່ທ່ານທຣໍາ

ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດຄົນນຶ່ງໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການອອກຄຳເຫັນບາງສ່ວນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ໂດຍຈຳກັດສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເວົ້າໄດ້ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຄະດີ ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາຂອງທ່ານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າທ່ານພະຍາຍາມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນຄວາມພ່າຍແພ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ໃນປີ 2020 ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທັນຍາ ຈຸຕຄານ (Tanya Chutkan) ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ທ່ານທຣໍາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ແຂ່ງຂັນຊິງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຂັ້ນນໍາ ໃນປີ 2024, ໂຈມຕີໄອຍະການ, ພະຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະພະນັກງານຂອງຜູ້ພິພາກສາ.
ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານແຈັກ ສມິທ (Jack Smith) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກຄວາມເຫັນ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າການກ່າວໂຈມຕີຂອງ ທ່ານທຣໍາ ຕໍ່ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທໍາລາຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງສາທາລະນະ ໃນລະບົບສານ ແລະສາມາດຂົ່ມຂູ່ຄະນະລູກຂຸນ ໃນຄະດີທີ່ມີກໍານົດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ທຸກໆຂໍ້ຫ້າມແລະຂໍ້ຈຳກັດ ແລະສາມາດອຸທອນຄຳຕັດສິນໄດ້. ທ່ານ ນາງຈຸຕຄານ (Chutkan) ບໍ່ໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດໃດໆ ຕໍ່ກັບທ່ານທຣໍາ ໃນການຕິຕຽນກະຊວງຍຸຕິທຳ ແບບທົ່ວໄປ ຫຼືການມີຄຳເຫັນວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຄະດີນີ້ມີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອກີດກັ້ນທ່ານຈາກການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອີກຄັ້ງ.