ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດ ພວມພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພິເສດ ໃນຄະດີ ເອກະສານຂອງທ່ານທຣຳ

ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານເພື່ອຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ພວມພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພິເສດ ເພື່ອກວດເບິ່ງຄືນເອກະສານທັງຫຼາຍທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ຢຶດມາ ຈາກບ້ານພັກຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼືບໍ່.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ອາຍລີນ ແຄນໜັນ ໄດ້ກ່າວເມື່ອທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ວ່າ ເພິ່ນມີຄວາມເອນອຽງ ທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພິເສດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຟັງສິ່ງທີ່ລັດຖະບານ ຢາກຈະເວົ້າ. ໃນຂະ ນະດຽວກັນມີການຄັດຄ້ານຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຫົວໜ້າພິເສດ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານນາງແຄນໜັນ ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ການກວດເບິ່ງຄືນ ໃໝ່ນັ້ນ ຄວນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າ ເອກະສານໃດໆທີ່ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ ກໍຄວນສົ່ງຄືນມາໃຫ້ທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການສົນທະນາ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການສືບສວນສອບສວນໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທາ ນາທິບໍດີຂອງທ່ານ, ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ແລະກິດຈະການດ້ານທຸລະກິດ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນ, ຮວມທັງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດນິວຢອກ ແລະໃນລັດຈໍເຈຍ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ທີ່ວ່າ ການກວດເບິ່ງຄືນເອກະສານທີ່ຢຶດຄືນມາທັງຫຼາຍ ໄດ້ພົບເຫັນ “ເອກະສານຊຸດນຶ່ງທີ່ຈຳກັດ” ອັນທີ່ີຄວນສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ທ່ານທຣຳ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານນີ້ ໃນການຢື່ນຄຳຮ້ອງໃຫ້ສານ ວ່າ “ການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພິເສດ ຈະກີດກັນການສືບສວນສອບສວນຄະດີອາຍາຂອງລັດຖະບານທີ່ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່” ໃນເລື້ອງທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ທຳການຂັດຂວາງດ້ານຍຸຕິທຳ ຫຼື ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍອື່ນໆຂອງສະຫະລັດ ໃນການເກັບເອົາເອກະສານທັງຫຼາຍໄປມ້ຽນໄວ້ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຄະລືຫາດ Mar-a-Lago ຂອງທ່ານ ຫຼືບໍ່.
ກະຊວງນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຖ້າຫົວໜ້າພິເສດ ໄດ້ກວດເບິ່ງຄືນເອກະສານລັບທັງຫຼາຍນັ້ນ ມັນ “ກໍຈະກີດກັນປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການທົບທວນຄືນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ວ່າ ການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານຄວາມລັບສູງສຸດທີ່ລະອຽດອ່ອນທັງຫຼາຍນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນເສຍຫຍັງແດ່ ແລະບໍ່ໃຫ້ລະບຸມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂ ຫຼືສະກັດ ກັ້ນຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຈາກການເກັບຮັກສາໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.”