ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຂໍ້ບັງຄັບລະດັບຊາດໃນການໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ແລະລະບົບຂົນສົ່ງໂດຍສານສາທາລະ ນະອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍໄດ້ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ທ່ານນາງແຄັທຣິນ ຄິມບອລ ມິແຊລ (Kathryn Kimball Mizelle), ທີ່ເມືອງ ແທມປາ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຊ້ ອໍານາດເກີນຂອບເຂດ ໃນການອອກກົດຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື CDC ຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໃນການອອກກົດຂໍ້ບັງຄັບນັ້ນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ທາງອົງການ CDC ໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ ຂອງກົດຂໍ້ບັງ ຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກໃນສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຕ່າງໆເປັນເວລາ 15 ມື້ ຈົນເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປະເມີນເບິ່ງ ຜົນກະທົບຂອງສາຍພັນໂອໄມ ຄຣອນ BA.2 ເຊິ່ງເປັນສາຍພັນຍ່ອຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ບາງເຂດຂອງປະເທດ.
ກົດບັງຄັບໃນການໃສ່ໜ້າກາກ, ເຊິ່ງໄດ້ມີອອກມາຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2021, ໂດຍກວມເອົາການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງເຮືອບິນ, ລົດໄຟ, ສະຖານີຂົນສົ່ງອື່ນໆ, ລົດແທັກຊີ ແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທີ່ນັ່ງຮ່ວມກັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງມິເຊລ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ. ການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບກົດຂໍ້ບັງຄັບໃນການໃສ່ໜ້າກາກມີຂຶ້ນຢູ່ລັດຟລໍຣິດາເມື່ອ ປີແລ້ວນີ້ ໂດຍກຸ່ມທີ່ຮ້ອງວ່າ ກອງທຶນການປົກປ້ອງທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼື Health Freedom Defense Fund.