ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກທະນາຍຄວາມຂອງຈຳເລີຍ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານໃດໆ ຈາກຄະດີເອກກະສານລັບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ຫຼືສາທາລະນະຊົນຮູ້ ອີງຕາມເອກກະສານທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ພິພາກສາ ບຣຸສ ຣາຍນ໌ຮາດ ຍັງໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກາເຂາເຖິງຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ເອກກກະສານ.
ຄຳສັ່ງທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າ “ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ຄົ້ນພົບ ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນໃດໆກໍຕາມທີ່ມາຈາກ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ມະຫາຊົນ ຫຼືສື່ມວນຊົນ ຫຼືເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ອົງການຂ່າວ ຫຼືສື່ສັງຄົມ ໂດຍປາສະຈາກການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ລ່ວງໜ້າ ຫຼືການເຫັນພ້ອມຂອງສະຫະລັດ ຫຼືການອະນຸມັດຂອງສານ.”
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ທ່ານທຣຳ “ບໍ່ຄວນມີສຳເນົາໃດໆ” ແລະທ່ານກໍມີພຽງແຕ່ສາມາດທົບທວນຄະດີຂອງເອກກະສານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ” ພາຍໃຕ້ການກຳກັບໂດຍກົງຂອງທະນາຍຈຳເລີຍ ຫຼືສະມາຊິກຂອງພະນັກງານທີ່ປຶກສາຂອງພະນັກງານຂອງທະນາຍຄວາມຝ່າຍຈຳເລີຍ.”
ຄຳສັ່ງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍື່ນໃນອາທິດແລ້ວ ໂດຍໄອຍະການ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ໃຫ້ວາງເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍແລະການນຳໃຊ້ເອກກະສານເຫຼົ່ານີ້.