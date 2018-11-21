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ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ​ສຫລ ສັ່ງ​ໃຫ້​ປ່ອ​ຍ​ໂຕ ຊາວ​ອີ​ຣັກ 100 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ພາ​ກັນ​ລຽນ​ແຖວ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ກ່ອນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ໃນ​ນາມ​ຊາວດ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ
​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣໍາ ປ່ອຍ​ໂຕ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຊາວ​ອີ​ຣັກປະ​ມານ 100 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​
ຂັງ​ເກີນກວ່າ​ຫົກ​ເດືອນ ເພື່ອລໍ​ຖ້າ​ການ​ເນ​ລະ​ເທດ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ມາຣກ ໂກ​ລ​ສະ​ມິດ ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງວ່າເປັນ​ການ
​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ນັບ​ຖື ແລະ​ໃຫ້​ການ​ຜິດ​ພາດ​ຕໍ່​ຄະ​ດີນີ້​.

ທ່ານໂກ​ລ​ສະ​ມິດ​ກ່າວວ່າ “ບັນ​ດາ​ຄ​ອບ​ຄົວ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ” ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​
ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ່ອຍ​ໂຕເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາຍ​ໃນ 30 ມື້ ນ​ອກ​ຈາກ ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ຈະ​ສາ​ມາດ
ຊອກ​ຫາ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ​ເພື່ອ​ຈະ​ຂັງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ຕໍ່.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານຈະ​ປະ​ກາດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​
ຕ່າງ​ກັນ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນໃດໆ​ຈາ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ເທື່ອ.

ແຕ່​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ອິດ​ສະ​ລະ​ພາບພົນ​ລ​ະ​ເຮືອນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ
ກ່າວ​ວ່າ​ ລັດ​ຖະ​ບານຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ ໃນປີກ​າຍ​ນີ້​ໄດ້​ເລີ້ມກວດຕ້ອນ​ເອົາ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ທີ່​ມີ​ປະ​
ຫວັດ​ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື​ຢູ່​ເກີນ​ກຳ​ນົດ​ວີ​ຊາ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ມີ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ 8 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ ກ່ອນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແບັກ​ແດດ​ໄດ້​ຕັ​ດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ
ຕົນ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຕື່ມ​ອີກ.

ທັງໆ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດໃນ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້ອີ​ຣັກ​ປ່ຽນ​ໃຈ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໂກ​ລ​ສະ​ມິດ
ກ່າວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຊັນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​
ອີ​ຣັກຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ທີ່​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດນັ້ນເພີ້ມ​ຂຶິ້ນ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາໄດ້​ຂຽນໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່ຈະແຈ້ງໃນ​ຂັ້ນ
​ຕໍ່​ໄປ ເພື່ອຈັດ​ສົ່ງຊາວອີ​ຣັກ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້.”

​ຊາວ​ອີ​ຣັກຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ທີ່ຖືກ​ກັກ​ຂັງໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ້ານ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຫັດ​ປ​ະ​ຫານ
ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກບັງ​ຄັບ​ສົ່ງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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