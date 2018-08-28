ຜູ້ພິພາສາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ອາຍຸ ການຫ້າມ ນຳເອົາ ແຜນແມ່ບົດ ການພິມປືນ ດ້ວຍ ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິ

ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພິມເຜີຍ
ແຜ່ແຜນແມ່ບົດ ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິ ທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການພິມປືນ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ
ທີ່ເປັນຄຳສັ່ງຫ້າມໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບຄະດີນີ້.
ທ່ານຣໍເບີດ ແລັສນິກ ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸຄຳສັ່ງຫ້າມ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຄະດີນີ້ຈະໄດ້ຮັບ
ການຕັດສິນ ອີງຕາມເອກກະສານຂອງສານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານແລັສນິກ ຂຽນລົງໃນການຕັດສິນວ່າ “ທາງສານເຫັນວ່າ ພາລະໃນການບໍ່ສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້ ຕໍ່ສິດທິສ່ວນຕົວຂອງຈຳເລີຍ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຂໍ້ທີນຶ່ງ ແມ່ນໜ້ອຍ
ເກີນກວ່າ ໄພອະຕະລາຍທີ່ຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຊຶ່ງຈະເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າ ລັດຈະ
ໄດ້ຮັບ ຖ້າຫາກ ການຈຳກັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຖືກຖອນອອກໄປ ແລະ ອັນນັ້ນ ລວມທັງ
ໝົດແລ້ວ ຄວາມສົນໃຈຂອງມະຫາຊົນ ຈະສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຮງກ້າ ທີ່ຈະຮັກສາ
ໄວ້ ຊຶ່ງແນວທາງເດີມທາງດ້ານກົດໝາຍ."
ມີ 19 ລັດ ລວມທັງ ຊໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນຳ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ລັດຖະບານ ຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼັງ
ຈາກ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເທັກຊັດທີ່ວ່າ ວິທີທາງ ທີ່ວ່າ
ວິທີໃດທີ່ຈະພິມປືນພລາດສຕິກທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ ນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ພວກຜູ້ຮ້າຍ
ຫຼືພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດນຳເອົາອອກມາໃຊ້ໄດ້.
ໃນການຕັດສິນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທ່ານແລັສນິກ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວໂຄດີ ວີລສັນ ເຈົ້າຂອງ
ບໍລິສັດ ດີເຟັ້ນສ໌ ດິສທຣີບິວເຕັດ ທີ່ຢາກຈະນຳເອົາແຜນຝັງລົງໃນອິນເຕີເນັດ ເພື່ອທີ່
ພົນລະເມືອງທັງຫຼາຍ ສາມາດມີປືນປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ໂດຍປາດສະຈາກ ການ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍໃບອະນຸຍາດ ເລກລະຫັດປະຈຳປືນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຕ່າງໆນາໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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