ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານການສະຫະລັດ ໃນນະຄອນພວດແລນ ລັດອໍເລີກອນ ໄດ້ໂຈະກົດລະບຽບສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ນຳເອົາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີປະກັນສຸຂະພາບ ຫຼື ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮັກສາປິ່ນປົວໄດ້ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບວີຊາເຂົ້າປະເທດ.
ຜູ້ພິພາກສາສານເມືອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມເກີລ ໄຊມອນ ໄດ້ອະນຸມັດຄຳສັ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້. ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໃນເວລາໃດ ທ່ານຈະຕັດສິນ ຕໍ່ຂໍ້ດີຕ່າງໆຂອງກໍລະນີນີ້.
ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ 7 ຄົນ ແລະອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນຶ່ງ ໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຕໍ່ສານລັດຖະບານກາງ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໂດຍຍົກຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ກົດລະບຽບນັ້ນວ່າ ຈະກີດກັນເກືອບນຶ່ງສວນສາມ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ.
ຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ຈະຫລຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ລົບລ້າງຈຳນວນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ດ້ວຍວີຊາທີ່ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຮັບປະກັນ.
“ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນແທ້ໆ ທີ່ສານຮັບຮູ້ຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງກີດຂວາງ ການຮ້າມຍ້ອນປະກັນສຸຂະພາບ ໃນທັນທີ” ນັ້ນແມ່ນກ່ານກ່າວຂອງທ່ານແອສເຕີ ຊັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທາງກົດໝາຍຂອງອົງການ Justice Action Center ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງ ໃນນາມຂອງຈຳເລີຍ ຢູ່ທີ່ການພິຈາລະນາຮັບຟັງຄະດີເມື່ອວັນເສົາວານນີ້. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ການຫ້າມນັ້ນ ຈະແຍກບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະຕັດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີບັດຂຽວລົງເຖິງສອງສ່ວນສາມ ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ຄືນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າຫາກການຫ້າມນີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກຢຸດຢັ້ງ.”
ການປະກາດຂອງກົດລະບຽບ ໄດ້ຖືກລົງນາມ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ຈະມີຜົນຕໍ່ພວກຄົນທີ່ຂໍວີຊາເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ--ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຈຳພວກທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດຢູ່ແລ້ວ. ມັນຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ສະຫະລັດ ໃນຖານະເປັນພົນລະເມືອງຢ່າງຖາວອນ . ມັນບໍ່ໃຊ້ກັບພວກຄົນຜູ້ທີ່ຂໍລີ້ໄພ ພວກອົບພະຍົບ ຫຼື ພວກເດັກນ້ອຍ.
ການປະກາດຂອງກົດລະບຽບ ກ່າວວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີປະກັນສຸຂະພາບ ພາຍໃນ 30 ວັນທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຫຼື ມີຫຼັກຊັບດ້ານການເງິນພຽງພໍ ທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຮັກສາປິ່ນປົວໃດໆໄດ້.