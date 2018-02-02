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ຜູ້ພິພາກສາ ລັດຖະບານກາງ ສຫລ ຂັດຂວາງ ການເນລະເທດ ຊາວຄຣິສຕຽນ ອິນໂດເນເຊຍ

ຮູບຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 1 ທັນວາ 2017 ຍານາງ ພອບພີ້ ສົມບາ (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານ ເຟຣັດດີ ສົມບາ ພວມຮັບຟັງ ການຖະແຫຼງ ຂອງຜູ້ນຳປະຊາຄົມ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ເມືອງຊອມເມີສເວີທ ລັດ ນິວແຮມເຊີ.

ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຂັດຂວາງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ອີກຄັ້ງ
ນຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ເນລະເທດ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຊາວຄຣິສຕຽນອິນໂດເນເຊຍປະ
ມານ 50 ຄົນ ທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງຖ້າຫາກຖືກ
ສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ປະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນ.

ທີ່ນະຄອນບອສຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຜູ້ພິພາກສາແພັດຕີ ຊາຣິສ (Patty Saris) ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຊາວອິນໂດເນເຊຍເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງການເວລາຕື່ມອີກ ເພື່ອນຳສະເໜີເຫດ
ຜົນ ຕໍ່ການພິຈາລະນາຄະດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະຖືກເນລະເທດກ່ອນທີ່ຄະດີຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາດ້ວຍຊ້ຳ.

ທ່ານນາງຊາຣິສ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງການກົດຂີ່ ແຄຟແກັສເກ (Kaf-
kaesque) ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງປະເທດບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢ້ານກົວ ຕໍ່ການຖືກປະຫັດປະຫານ ແລະຖືກທໍລະມານ ໃນຂະນະທີ່ຄອຍຖ້າ ການຕັດສິນ ກ່ຽວ
ກັບວ່າພວກເຂົາສົມຄວນຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການປະຫັດປະ
ຫານ ແລະຖືກທໍລະມານຫຼືບໍ່.”

ທ່ານນາງ ຊາຣິສ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຂອງສານເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ເພື່ອອະນຸຍາດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້.

ພວກຊາວອິນໂດເນເຊຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ລັດນິວແຮມເຊີ ບາງສ່ວນໄດ້ເຂົ້າ
ມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີແລ້ວ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕາບໃດທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າໄປລາຍງານໂຕເປັນປົກກະຕິ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ.

ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ວ່າ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງກັບຄືນປະເທດ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເປັນຍ້ອນເຫດ
ຜົນອັນໃດແທ້.

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