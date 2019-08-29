ນາງ ເຈັສຊີ ໂຄມສ໌, ນັກຂັບລົດແຂ່ງຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “ແມ່ຍິງທີ່ໄວທີ່ສຸດ
ໃນລົດສີ່ລໍ້” ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມທຳລາຍສະຖິຕິຄວາມໄວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດ ອໍເຣກອນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ນາງ ເຈັສຊີ ອາຍຸ 39 ປີໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເມື່ອລົດອາຍພົ່ນ
ຂອງລາວໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ພື້ນທະເລສາບແຫ້ງ ໃນທະເລຊາຍ ອາລວອດ.
ສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນການສືບສວນສອບສວນ.
ນາງ ເຈັສຊີ ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃນປີ 2013 ດ້ວຍການຂັບລົດສີ່ລໍ້ດ້ວຍຄວາມໄວ 641 ກິ
ໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ລາວໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະສະຖິຕິ 823 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງຂອງນາງ ຄິດຕີ ໂອນຽລ ໃນລົດທີ່ມີສາມລໍ້ ໃນປີ 1976.
ນອກຈາກອາຊີບການຂັບລົດຂອງລາວແລ້ວ, ນາງ ເຈັສຊີ ກໍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບວຽກ
ຂອງລາວໃນໂທລະພາບ, ລວມທັງການປາກົດຕົວໃນລາຍການ Mythbusters,
Overhaulin ແລະ All Girls Garage.