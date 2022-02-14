ຫົວໜ້ານັກການທູດຈາກສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ພົບປະກັນທີ່ລັດຮາວາຍ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ການປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຮາຢາຊິ ໂຢຊິມາຊະ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຈຸງ ອຸຍ ຢອງ ມີຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຮ່ວມກັນ ຂອງປະເທດທັງສາມ.
ພວກນັກການທູດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຫຼັງການປະຊຸມກັນແລ້ວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພວມຮັບມື ກັບກິດຈະການຂອງໂລກ ທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຂອງໂລກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືແລະການປະສານງານທຸກຢ່າງ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃນຂົງເຂດ ພ້ອມທັງຂອງໂລກ ແລະການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນບູລິມະສິດ.”
ຮວມຢູ່ໃນບູລິມະສິດເຫຼົ່ານີ້ກໍແມ່ນການມີໜ້າຂອງກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຫຼາຍໆພັນຄົນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຢູເຄຣນແລະ “ການສະໜັບສະໜຸນແບບບໍ່ມີມື້ປ່ຽນແປງຮ່ວມກັນຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ” ຂອງພວກນັກການທູດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າໃນຖະແຫຼງການແລະ “ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ຄວາມເປັນຫ່ວງອີກເລື້ອງນຶ່ງ ກໍເກົາຫຼີເໜືອແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພວກນັກການທູດທັງສາມ “ໄດ້ປະນາມ” ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເມື່ອໄວໆມານີ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກກ່ຽວກັບການທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອງການກະທຳເຫຼົ່ານີ້.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທັງສາມກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ພວກທ່ານ “ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດສາມຝ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີບັນລຸການເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະມີສັນຕິພາບຢ່າງຖາວອນ.”
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານບລິງເກັນ ຊຶ່ງຮວມທັງການຢຸດແວ່ຢູ່ອອສເຕຣເລຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຂອງກຸ່ມຄວດ ຫຼືສີ່ປະເທດທີ່ປະກອບດ້ວຍອອສເຕຣເລຍ ອິນເດຍ ຍີປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຢ້ຽມຢາມປະເທດຟິຈິ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງອອນໄລນ໌ ກັບພວກຜູ້ນຳ ຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
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