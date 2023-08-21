ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຟີລິບປິນ 2 ທ່ານ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອອສເຕຣເລຍວາງແຜນຈັດການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂອງກອງທັບເຮືອໃນອາທິດ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ນອກຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນ ຫຼັງຈາກການສະແດງທ່າທີແບບຮຸກຮານຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວຈະມີຮວມທັງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລີຄອບເຕີ້ 3 ລຳເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສະແດງກຳລັງແລະຊ້ອມລົບນຳກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ປະເທດທັງສາມໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຟີລິບປິນ ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ ສີດນ້ຳເຂົ້າໃສ່ ກຳປັ່ນຟີລິບປິນ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນເມື່ອວັນທີ 5 ສິງຫາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ກາຍເປັນເສັ້ນແບ່ງການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.