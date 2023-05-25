ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕ່າງໆທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ການແບ່ງແຍກການເມືອງ ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ທີ່ພວມແຜ່ຜາຍຢູ່ທາງອອນລາຍ ຂອງກຸ່ມ ນາຊີ ໃໝ່ແລະການຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2024 ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ຕົກຢູ່ໃນ “ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຂົ່ມທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ” ອີງຕາມການເຕືອນ ຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ (DHS) ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃໝ່ ຢູ່ໃນລະບົບເຕືອນກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ປະສົມປະ ສານ ບັນດາແນວຄິດ ແລະໂອກາດຕ່າງໆ “ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະເທດຊາດ.”
ນີ້ເປັນເທື່ອທີແປດ ທີ່ກະຊວງ DHS ໄດ້ອອກປະກາດເຕືອນ ນັບແຕ່ປີ 2021 ພ້ອມດ້ວຍຄຳແນະນຳນີ້ ແທນຄຳເຕືອນເທື່ອກ່ອນ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້.
ມັນເກີດຂື້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫລັງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງອາຍຸ 19 ປີ ຈາກລັດມິສຊູຣີ ໄດ້ຂັບລົດແລ່ນເຂົ້າຕຳໃສ່ສິ່ງກີດຂວາງຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່ອນໂບກທຸງນາຊີ.
ແລະໃນຂະນະທີ່ປະເທດຊາດ ລະນຶກເຖິງການຍິງສັງຫານຢູ່ເມືອງຢູວານເດ ລັດເທັກຊັສ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະນາຍຄູສອງຄົນເສຍຊີວິດ.