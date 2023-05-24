ສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອທີ່ພົວພັນກັບພະນັກງານໄອທີຫຼາຍພັນຄົນ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດຈີນແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ ມີການກ່າວຫາວ່າ ຊ່ວຍສົ່ງເງິນ ສະໜັບສະໜຸນໂຄງການອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ແລະລູກສອນໄຟ ອີງຕາມກະຊວງການເງິນ.
ບຸກຄົນນຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ກິມ ຊາງ ແມນ ແລະບໍລິສັດການຮ່ວມມືຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີ ຈິນຢອງ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖືກລົງໂທດ ທັງຈາກ ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຍ້ອນພົວພັນກັບກິດຈະການຕ່າງໆຂອງພວກຄົນງານໄອທີ ອີງຕາມກະຊວງການເງິນ.
ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງນຳພະນັກງານໄອທີຫຼາຍພັນຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ກະຊວງການເງິນກ່າວ. ພວກຄົນງານເຫຼົ່ານີ້ “ມີລາຍໄດ້ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.”
ພວກຄົນງານໄດ້ປົກປິດວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ ສະຖານທີ່ ແລະສັນຊາດ ແລະໃຊ້ເອກກະສານປອມເພື່ອຂໍເຮັດວຽກ ກະຊວງການເງິນກ່າວ. ພວກເຂົາໄດ້ລັກເຮັດວຽກແບບລັບໆ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງແລະອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຮວມທັງໃນດ້ານ “ທຸລະກິດ ສຸຂະພາບແລະອອກກຳລັງກາຍ ຕາໜ່າງສັງຄົມ ກິລາ ບັນເທິງ ແລະວີຖີການດຳເນີນຊີວິດ” ອີງຕາມກະຊວງການເງິນ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຈ້າງພະນັກງານໄອທີຈາກເກົາຫຼີເໜືອອາດນຳໄປສູ່ອຸບັດເຫດໃນການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານປັນຍາ.