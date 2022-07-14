ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ດ້ວຍບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອິສຣາແອລ ແມ່ນຢູ່ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ທຳການເດີນທາງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໄປພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັກສາການ ທ່ານ ແຢ ລາປີດ ຈະປະກອບມີການເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ລວມມີ “ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະບໍ່ມີວັນອະນຸຍາດໃຫ້ ອີຣ່ານ ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂກິດຈະການສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງ ອີຣ່ານ, ໂດຍສະເພາະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ອິສຣາແອລ.”
ອິສຣາແອລ ແມ່ນຜູ້ຕິຕຽນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນທີ່ຖືກເຊັນໃນປີ 2015 ລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມຂອງມະຫາອຳນາດໂລກ ທີ່ຫ້າມໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການຜ່ອນເບົາມາດຕະການລົງໂທດ. ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ເວລາທີ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຖືກເຊັນ, ແລະ ມັນເປັນຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໃນປີ 2018.
ມັນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເພື່ອນຳເອົາທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານ ກັບຄືນມາສູ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ລວມມີການເຈລະຈາທາງອ້ອມໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽນນາ, ປະເທດ ອອສເຕຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າຈາກຝ່າຍ ສະຫະລັດ “ປະຕູແມ່ນເປີດຕໍ່ການທູດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ຖ້າ ອີຣ່ານ ຢາກເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽນນາ ນັ້ນ, ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຫຼາຍ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກເຮັດ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນດ້ວຍມາດຕະການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການໂດດດ່ຽວ ອີຣ່ານ ທາງການທູດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ລາປີດ ຍັງຈະປຶກສາຫາລື “ວິທີທີ່ຈະຮັກສາໂອກາດຢູ່ທີ່ນີ້ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສອງລັດ” ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ “ມີຄວາມເຊື່ອໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳ ອິສຣາແອລ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູ້ນຳຈາກ ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ໌ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍພະລັງງານສະອາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ການລວມກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ I2U2 ນັ້ນ, ຈະເປີດໂຄງການມູນຄ່າ 2 ຕື້ໂດລາ, ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ດ້ວຍສວນກະສິກຳຕ່າງໆໃນປະເທດ ອິນເດຍ. ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ໌ ແມ່ນຈະປະກອບສ່ວນໃນການໃຫ້ທຶນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍ ອິສຣາແອລ ສະໜອງເທັກໂນໂລຈີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຝ່າຍເອກະຊົນຂອງ ສະຫະລັດ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ.