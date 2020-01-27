ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບລາຍງານຂອງລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກທີ່ຕົກລົງຢູ່ໃນເຂດເສີມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງແບັກແດດທີ່ເອີ້ນວ່າເຂດສີຂຽວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໄປຍັງລັດຖະບານຂອງອີຣັກວ່າ “ໃຫ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອປົກປ້ອງສະຖານດ້ານການທູດທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແຕ່ຢ່າງໃດໆ ກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ລູກຈະຫຼວດໄດ້ຍິງໃສ່ ຫຼືວ່າ ມີໃຜເສຍຊີວິດ ຫຼືບາດເຈັບຫລືບໍ່.
ແຫລ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີຈະຫຼວດລູກນຶ່ງຕົກລົງຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານອາແດລ ອັບດູລ-ມາດີ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຫັນເອົາປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມລົບ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງອີຣັກ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສະຖານທີ່ທາງການທູດຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ເປັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຫດການຄ້າຍໆກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນມາໃນຫຼາຍເດືອນບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ປະຕິບັດການຢູ່ໃນອີຣັກ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 14 ຄັ້ງມາແລ້ວ ໂດຍອີຣ່ານ ແລະພວກທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງສະຫະລັດທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນອີຣັກ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ຍັງຄົງເຄັ່ງຕຶກຢູ່ ແລະກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ກໍຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຍ້ອນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນລະດັບສູງຂອງອີຣ່ານ ທ່ານກາເຊມ ຊູເລມານີ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ແລະກໍຖືກໂຈມຕີໂຕ້ຕອບດ້ວຍລູກສອນໄຟຫຼາຍຮອບໂດຍອີຣ່ານ ຕໍ່ຖານທັບຢູ່ໃນອີຣັກທີ່ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດນຳໃຊ້ນັ້ນ.