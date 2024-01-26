ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣັກ ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາເພື່ອຢຸດຕິການປະຕິບັດງານກອງກຳລັງປະສົມສາກົນ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍເປັນການສືບຕໍ່ຂະບວນການ ທີ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາຈະເລີ່ມຂຶ້ນ "ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້າ." ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ອີຣັກ ແລະ ສະ ຫະລັດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຕໍ່ຍອດຈາກຜົນສຳເລັດຂອງການດຳເນີນການຂອງ ອີຣັກ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ການເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຫຼື ດີ-ໄອຊິສ (D-ISIS).
"ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນອີຣັກ ຕາມຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານອີຣັກ, ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພາລະກິດ Operation Inherent Resolve ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳແນະນໍາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຮັດໃຫ້ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອີຣັກ ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມໄອຊິສ (ISIS) ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ, ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວ.
ສະຫະລັດ ມີທະຫານປະມານ 2,500 ຄົນ ໃນອີຣັກ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອີຣັກ ໃນຂະ ນະທີ່ພວກເຂົາ ຕິດຕາມ ພວກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ກຸ່ມ ໄອຊິສ (ISIS) ຫຼື ເດສ (Daesh).
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