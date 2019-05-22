ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບອກລັດຖະສະພາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຄູນກັບອີຣ່ານ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແບບແຜນ ການຮຸກຮານ 40 ປີ ຈາກສາທາລະນະອິສລາມແຫ່ງນີ້. ແຕ່ວ່າ ພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງຢູ່ໃນທ່າລັງເລໃຈ ບໍ່ເຊື່ອໃນຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການເອົາບາດກ້າວຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳລັດຖະສະພາ Katherine Gypson ມີລາຍງານຈາກ Capitol Hill ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງລັດຖະສະພາເພື່ອໃຫ້ການ…
ທ່ານ Patrick Shanahan ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ສະຖານະການເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຫັນເຫທິດທາງ ຫຼື ຢັບຢັ້ງ, ບໍ່ແມ່ນການເຮັດສົງຄາມ. ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາຈະໄປເຂົ້າສົງຄາມ. ນີ້ແມ່ນການສືບຕໍ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະປະຕິບັດງານຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອກະທຳສິ່ງດັ່ງກ່າວ.”
ການໂຈມຕີຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ແລະທໍ່ລຳລຽງນ້ຳມັນຂອງຊາອຸດີ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າແມ່ນຝີມືຂອງອີຣ່ານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວໄດ້ເວົ້າໄປ. ຖ້າຫາກວ່າມັນຍັງສືບຕໍ່ໄປຢູ່, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແມ່ນເປີດປະຕູກວ້າງໄວ້ ໃນທຸກໆການເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳເວົ້າວ່າ“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອີຣ່ານແມ່ນໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດຢ່າງມະຫັນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຫຍັງລົງໄປ, ມັນຈະເປັນການປະເຊີນກັບກອງກຳລັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີອັນໃດທີ່ສະແດງວ່າ ພວກເຂົາຈະເຮັດ.”
ແຕ່ວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຊັກຈູງໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ບາງພວກເຊື່ອຖືໄດ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Bernie Sanders ສັງກັດພັກອິດສະລະ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼາຍທີ່ວ່າ ຈະຕັ້ງໃຈ ຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈ ກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະສ້າງສະຖານະການໃນອັນທີ່ສົງຄາມອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະບອກທ່ານວ່າ ຕອນທີ່ທ່ານກຳລັງຄິດຢູ່ ແມ່ນທ່ານເວົ້າເຖິງການເຮັດສົງຄາມ ຊຶ່ງມັນຈະດຳເນີນໄປ ສືບຕໍ່ໄປຊ້ຳແລ້ວ
ຊ້ຳອີກ.”
ສົງຄາມວາຈາ ແມ່ນພວມສືບຕໍ່ໄປໃນທວິດເຕີ - ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ບອກທ່ານທຣຳວ່າ “ລອງພະຍາຍາມເຄົາລົບນັບຖືກັນເບິ່ງ. ມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນໄດ໋.” ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງອາວຸດນິວເຄລຍ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມຂອງສະຫະລັດ ຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເດໂມແຄຣັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Chris Murphy ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າອີຣ່ານ ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເຈລະຈາ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕຽມການເພື່ອເອົາບາດກ້າວແບບເກາະຜິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມັນສຳຄັນ ໃນການກ່າວໂທດສຳລັບນະໂຍບານການຕ່າງປະເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຂອງການລົງໂທດທີ່ແຂງຂັນ ຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ
ອີຣ່ານ ເປັນການຊ່ອຍໄດ້ ຊຶ່ງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກ່າວໄປ…
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Lindsey Graham ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ຄືນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງນີ້ ແລະພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຕັ້ງກົດລະບຽບຄືນໃໝ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ພວກເຈົ້າແມ່ນໄດ້ໂຈມຕີພວກເຮົາໃນອະດີດ, ພວກເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ IEDs ໃນຊ່ວງສົງຄາມອີຣັກ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນ ຢ່າງນ້ອຍ 300 ຄົນ. ວັນຄືນແບບນັ້ນແມ່ນຈົບສິ້ນໄປແລ້ວ.”
ແຕ່ວ່າ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບການເມືອງ ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍ, ຊຶ່ງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ Adam Smith ປະທານຄະນະກຳມະການສຳພາວຸດຂອງສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທາງການເມືອງຢ່າງຍືດຍາວ ທີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານຊາບເຖິງວ່າ ໃນທີ່ນີ້ ທີ່ອີຣ່ານໄດ້ກະທຳສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະທ່ານກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ, ຈົນກວ່າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕັດຄວາມທ່ານ, ເຮັດເບິ່ງຄືວ່າ, ທຸກໆສະມາຊິກທີ່ໄດ້ພາກັນລຸກຢືນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຊາບດີ ວ່າອີຣ່ານນັ້ນບໍ່ດີ. ໂອເຄ ສະນັ້ນມີນະໂຍບາຍອັນໃດແດ່ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປ?”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທາງການເມືອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ແມ່ນເປັນການຂາຍອອກຍາກສຳລັບທ່ານທຣຳ ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງສອງພັກການເມືອງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດມີຂຶ້ນ ຍັງຜົນໃຫ້ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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