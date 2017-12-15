ສຫລ ສະເໜີ ຫຼັກຖານ ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ອີຣ່ານຕິດອາວຸດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ກະບົດ ເຢເມນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ມີຫຼັກຖານ
“ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້" ທີ່ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ສະໜອງອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດ
ໃນເຢເມນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ຮ່ອງຮອຍ” ໃນການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີກ່າວ
ຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ຄ້າຍທະຫານໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນວ່າ “ຢູ່ໃນບ່ອນເກັບ
ເຄື່ອງນີ້ ມີຫລັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານ
ທີ່ໄດ້ເກັບກໍາໂດຍກົງ ມາຈາກການໂຈມຕີຕໍ່ພາຄີ ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນດາຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໆ ທີ່ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໄດ້ ມາຈາກ
ລູກສອນໄຟ ໄລຍະໃກ້ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ຍິງໂດຍພວກກະບົດຮູຕີທີ່ ໜູນຫລັງໂດຍ
ອີຣ່ານ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຢເມນ ຍິງເຂົ້າໃສ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຖືກສະ ໜາມບິນພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະເຊີນສະມາຊິກລັດຖະ ສະພາແລະບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດມາກວດກາຊິ້ນສ່ວນເຫລົ່ານີ້.
ທ່ານນາງເຮລີ ກ່າວວ່າ “ອາວຸດທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ຮວມທັງເຄື່ອງອາໄຫລ່ຕ່າງໆທີ່ເຮັດຢູ່
ໃນອີຣ່ານ ຈຳນວນນຶ່ງເປັນອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານ ທັງ
ໝົດພິສູດວ່າອີຣ່ານທ້າທາຍຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ. ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວ. ຫລັກຖານ
ດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະພຶດ ໃນອັນທີ່ອີຣ່ານ ຍຸຍົງໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດໂດຍກົງຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນລູກສອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢືມມາຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ|
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ທັງສອງປະເທດອາຣັບ ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ກຳລັງນຳພາແນວໂຮມທີ່ໄດ້ປະ ຕິບັດງານ
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມນ ເກືອບເປັນເວລາສີ່ປີຫລັງຈາກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ແນວໂຮມນີ້
ຍັງໄດ້ປິດລ້ອມທາງອາກາດແລະທ່າເຮືອຕ່າງໆຂອງເຢເມນ ທີ່ຂັດຂວາງການນຳສົ່ງ
ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ຫລາຍລ້ານຄົນ ທີ່ກຳລັງອຶດຫີວ ແລະເຮັດໃຫ້
ປະເທດດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງໄພອຶດຢາກ.
ທ່ານນາງເຮລີ ກ່າວວ່າ “ຫລັກຖານປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ພ້ອມທັງອາວຸດ “ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນອີ
ຣ່ານ” ມີປ້າຍຕິດຢູ່ທົ່ວໄປໝົດ.”
ທ່ານນາງເຮລີ ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ໂດຍຫົກປະເທດມະ
ຫາອຳນາດ ກັບເຕຫະຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າອີຣ່ານໄດ້ “ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ເບື້ອງຫລັງ” ແລະນັ້ນ
“ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດພາກັນເບິ່ງໄປທາງອື່ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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